فرماندار شهرستان اراک خبر داد:

تعیین 10 نقطه برای عرضه میوه ارزان قیمت شب یلدا در اراک

فرماندار شهرستان اراک به عرضه میوه شب یلدا با قیمت مصوب اشاره کرده و گفت: 10 نقطه در سطح شهر اراک برای عرضه میوه با قیمت ارزان و مصوب ویژه شب یلدا تعیین شده است تا شهروندان بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با نرخ مصوب تهیه کنند.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی به قیمت‌های مصوب میوه‌های شب یلدا در شهرستان اراک اشاره داشته و افزود: در این مراکز پرتقال با قیمت مصوب هر کیلوگرم 55 هزار تومان و سیب زرد و قرمز با قیمت مصوب هر کیلوگرم 69 هزار تومان عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: تأمین مکان‌های عرضه بر عهده شهرداری اراک و تأمین میوه بر عهده مجموعه تعاون روستایی است. همچنین مکان‌های دقیق عرضه نیز تا ساعات آینده مشخص و از طریق نصب بنرهای بزرگ اطلاع‌رسانی خواهد شد تا شهروندان دسترسی کافی را داشته باشند.

فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: شهروندان می‌توانند میوه شب یلدا و سایر اقلام مورد نیاز را از این مراکز با قیمت مصوب تهیه کنند. نظارت بر روند عرضه و رعایت قیمت‌ها به صورت جدی و مستمر ادامه خواهد داشت تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.

