تعیین 10 نقطه برای عرضه میوه ارزان قیمت شب یلدا در اراک

به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی به قیمت‌های مصوب میوه‌های شب یلدا در شهرستان اراک اشاره داشته و افزود: در این مراکز پرتقال با قیمت مصوب هر کیلوگرم 55 هزار تومان و سیب زرد و قرمز با قیمت مصوب هر کیلوگرم 69 هزار تومان عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: تأمین مکان‌های عرضه بر عهده شهرداری اراک و تأمین میوه بر عهده مجموعه تعاون روستایی است. همچنین مکان‌های دقیق عرضه نیز تا ساعات آینده مشخص و از طریق نصب بنرهای بزرگ اطلاع‌رسانی خواهد شد تا شهروندان دسترسی کافی را داشته باشند.

فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: شهروندان می‌توانند میوه شب یلدا و سایر اقلام مورد نیاز را از این مراکز با قیمت مصوب تهیه کنند. نظارت بر روند عرضه و رعایت قیمت‌ها به صورت جدی و مستمر ادامه خواهد داشت تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.

