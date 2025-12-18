خبرگزاری کار ایران
رئیس جمهور وارد خراسان جنوبی شد

رئیس جمهوری اسلامی ایران در شانزدهمین سفر استانی خود صبح امروز (پنجشنبه) از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند وارد خراسان جنوبی شد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در بدو ورود به فرودگاه بیرجند مورد استقبال سید محمد رضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی و نماینده ولی فقیه در استان قرار گرفت.

رئیس جمهور قرار است امروز علاوه بر دیدارهای جداگانه با فعالان اقتصادی و سیاسی، فرهیختگان و فعالان فرهنگی، مدیران رسانه، در نشست توسعه نهضت عدالت آموزشی و نیز شورای برنامه‌ریزی خراسان جنوبی حضور یابد.

گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم استان از دیگر برنامه های سفر یک روزه رئیس جمهور به خراسان جنوبی است.

در این سفر، محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور و محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان را همراهی می‌کنند.

خراسان جنوبی که یکی از استان‌های مرزی کشور است، به مرکزیت بیرجند ۱۲ شهرستان و حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

خراسان جنوبی یکی از پهناورترین استان های ایران است که در شرق کشور واقع شده، از شمال با خراسان رضوی، از غرب با یزد و اصفهان، از جنوب با کرمان و از شرق با افغانستان هم مرز است.

این موقعیت جغرافیایی استراتژیک، استان را به یکی از محورهای مهم مبادلات تجاری با افغانستان تبدیل کرده و آن را از نظر اقتصادی و ترانزیتی حائز اهمیت کرده است.

