رئیس جمهور وارد خراسان جنوبی شد

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در بدو ورود به فرودگاه بیرجند مورد استقبال سید محمد رضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی و نماینده ولی فقیه در استان قرار گرفت.

رئیس جمهور قرار است امروز علاوه بر دیدارهای جداگانه با فعالان اقتصادی و سیاسی، فرهیختگان و فعالان فرهنگی، مدیران رسانه، در نشست توسعه نهضت عدالت آموزشی و نیز شورای برنامه‌ریزی خراسان جنوبی حضور یابد.

گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم استان از دیگر برنامه های سفر یک روزه رئیس جمهور به خراسان جنوبی است.

در این سفر، محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور و محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان را همراهی می‌کنند.

خراسان جنوبی که یکی از استان‌های مرزی کشور است، به مرکزیت بیرجند ۱۲ شهرستان و حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

خراسان جنوبی یکی از پهناورترین استان های ایران است که در شرق کشور واقع شده، از شمال با خراسان رضوی، از غرب با یزد و اصفهان، از جنوب با کرمان و از شرق با افغانستان هم مرز است.

این موقعیت جغرافیایی استراتژیک، استان را به یکی از محورهای مهم مبادلات تجاری با افغانستان تبدیل کرده و آن را از نظر اقتصادی و ترانزیتی حائز اهمیت کرده است.

