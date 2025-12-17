به گزارش ایلنا، محمد رضایی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: در مجموع 6580 تن گوشت قرمز با رشد 21 درصدی و همچنین 50 هزار و 500 تن گوشت سفید با رشد 13 درصدی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، استحصال تولید و روانه بازار مصرف در سطح استان شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 24 میلیون و 700 هزار قطعه طیور در کشتارگاه‌های استان مرکزی کشتار شده که از این میزان، 300 هزار و 500 قطعه لاشه طیور به دلیل مشکلات بهداشتی ضبط شد. لاشه‌های ضبط شده به ۷۵ تن پودر گوشت برای مصرف در واحدهای دامداری و آبزی‌پروری تبدیل شده است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: 133 هزار و 500 رأس دام سبک و سنگین در کشتارگاه‌های دام این استان مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفته‌اند. در جریان این بازرسی‌ها، 712 لاشه به دلیل ابتلا به بیماری یا لاغری مفرط، ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

رضایی به اقدامات نظارتی انجام‌شده در سطح استان اشاره داشته و تصریح کرد: 1027 مورد نمونه‌برداری از مراکز تحت نظارت اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی با هدف پایش سلامت غذای مصرفی مردم انجام شده است. در پی این اقدامات، 150 پرونده به دلیل عرضه فرآورده‌های غیربهداشتی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی به بازدیدهای انجام شده اشاره کرده و بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 77 هزار مورد بازدید بهداشتی از مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی در سطح استان مرکزی انجام شده که در فرایند این بازدیدها، 64 تن فرآورده غیربهداشتی ضبط، معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شده است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی توجه به سلامت جامعه را ضروری دانسته و در این خصوص تأکید کرد: از شهروندان درخواست می‌شود هنگام خرید محصولات و فرآورده‌های خام دامی، به برچسب مشخصات شامل تاریخ تولید، تاریخ انقضاء و مهر دامپزشکی توجه کنند.

رضایی ابراز داشت: شهروندان باید در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه محصولات و فرآورده‌های خام دامی، موضوع را از طریق تماس با سامانه اطلاع‌رسانی 1512 به اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی گزارش دهند تا موارد اعلام شده از سوی شهروندان در اسرع وقت توسط کارشناسان دامپزشکی پیگیری شود.

