رئیس بیمارستان ولیعصر اراک:
نجات کارگر اراکی در بیمارستان بهرغم تیغه ورود سنگفرز به شکم
رئیس بیمارستان ولیعصر اراک که که فوق تخصص جراحی عروق است، گفت: کارگر 67 ساله اراکی که تیغه سنگفرز وارد شکم وی شده بود، با اقدام سریع اورژانس و جراحی فوری در این بیمارستان از مرگ نجات یافت. عوامل امدادی بیمار را در حالی که تیغه همچنان در بدن وی قرار داشت، به بیمارستان منتقل کردند.
به گزارش ایلنا، رضا شجاعی افزود: این کارگر ساختمانی در اراک پس از حادثهای کمسابقه و ورود تیغه سنگ فرز به شکمش در وضعیت بحرانی قرار گرفته بود. با اقدام سریع اورژانس و تلاش فشرده تیم جراحی بیمارستان حضرت ولیعصر اراک از مرگ حتمی نجات یافت و اکنون در شرایط پایدار تحت مراقبت قرار دارد.
وی ادامه داد: این کارگر که به تنهایی مشغول کاشیکاری در طبقهای از یک ساختمان بود، هنگام کار با دستگاه سنگفرز دچار سانحه شد و تیغه دستگاه به شکم او اصابت کرد. نبود هیچ فرد دیگری در محل باعث شد وی در شرایطی دشوار، خود را به محوطه ساختمان برساند و ساعتها بیکمک روی زمین باقی بماند.
رئیس بیمارستان ولیعصر اراک که که فوق تخصص جراحی عروق است، اظهار داشت: این کارگر حدود 2 تا 3 ساعت در همان وضعیت مانده بود تا همسایگان متوجه حضور وی شدند. پس از تماس اهالی با اورژانس 115، نیروهای امدادی در کوتاهترین زمان در محل حاضر شدند و بیمار را به بیمارستان منتقل کردند.
شجاعی به شرایط اولیه بیمار اشاره داشته و تصریح کرد: بیمار هنگام ورود به اورژانس فاقد علائم حیاتی بود و تیم احیا بلافاصله عملیات نجات را آغاز کرد و به فوریت، بیمار به اتاق عمل منتقل شد. گروه جراحی و بیهوشی با انجام عملیاتی فشرده و پیچیده، تلاش برای نجات جان او را ادامه دادند.
وی بیان داشت: حجم خون از دسترفته به حدی بود که تیم درمانی ناچار شد 10 واحد خون به بیمار تزریق کند تا امکان ادامه جراحی فراهم شود. در جریان عمل، علاوه بر کنترل خونریزی، ترمیم شریان آسیبدیده پا نیز انجام شد. اقدامی که در صورت تأخیر، میتوانست به از دست رفتن اندام بیمار منجر شود.
رئیس بیمارستان ولیعصر اراک تأکید کرد: با وجود شرایط بسیار بحرانی، تلاش هماهنگ تیم جراحی عروق و کادر درمان نتیجه داد و وضعیت عمومی بیمار پس از چند ساعت به ثبات رسید. این کارگر در حال حاضر در بخش مراقبتهای ویژه تحت نظر است و بنا بر اعلام پزشک او، روند بهبودی او رضایتبخش گزارش شده است.
شجاعی ابراز داشت: این بیمار تنها 2 هفته پیش همسر خود را از دست داده و سرپرستی چند فرزند را برعهده دارد. در حال حاضر با همکاری سریع اورژانس بیمارستان، مهارت تیم جراحی و پایداری جسمی بیمار در این سن، مجموعه عواملی بود که به نجات جان وی انجامید.