انهدام باندی که با پنچر کردن خودروها در اصفهان سرقت می‌کردند

کد خبر : 1727560
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: باند ۳ نفره‌ای که اقدام به سرقت ۳۰ میلیارد ریال اموال از خودروهای سواری در یکی از محورهای مواصلاتی می‌کردند دستگیر و به ۶ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حسن علی‌اکبری اظهار داشت: در پی اعلام چند شکایت مبنی بر سرقت از خودروهای سواری در یکی از محورهای مواصلاتی استان، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد باند 3 نفره‌ای از سارقان پس از تعقیب خودروهای سواری، در فرصتی مناسب اقدام به پنچر کردن لاستیک خودرو  کرده و هنگامی که خودرو پس از طی مسافتی متوقف می‌شد، بار و لوازم داخل آن را به سرقت می‌بردند.

علی‌اکبری ادامه داد: با تلاش کارآگاهان هر 3 نفر اعضای این باند که غیربومی بودند شناسایی و حین ورود به استان در یک عملیات ضربتی دستگیر که در تحقیقات صورت‌گرفته به 6 فقره سرقت از خودروهای سواری اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ارزش اموال به سرقت رفته توسط این باند را بیش از 30 میلیارد ریال اعلام کرد و خاطرنشان کرد: تحقیقات در راستای این پرونده کماکان ادامه دارد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
