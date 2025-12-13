بارش شدید باران، برف و وزش باد شدید در راه فارس/ریزش تگرگ؛ مه و کاهش محسوس دما در استان

به گزارش ایلنا، این سامانه بارش‌های گسترده باران و برف، رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش تگرگ و مه و کاهش محسوس دما را در نقاط مختلف استان به همراه خواهد داشت و شرایط جوی پرخطر را برای رانندگان، کشاورزان و ساکنان مناطق کوهستانی و مستعد سیل رقم می‌زند.

بارش‌ها از نیمه غربی و مرکزی استان آغاز شده و طی روزهای سه‌شنبه تا جمعه به نیمه جنوبی، مرکزی و شرقی گسترش می‌یابد.

شهرهای شیراز، فراشبند، کوار، فیروزآباد، خنج، قیروکازین، کازرون، سپیدان، بیضا، مرودشت، زرقان، سروستان، خرامه، جهرم، فسا، نورآباد ممسنی، خفر، لار، گراش، اوز، استهبان، زرین‌دشت، داراب، حسن‌آباد و چندین شهرستان دیگر در این مدت شاهد فعالیت شدید سامانه خواهند بود. شدت بارش‌ها و وزش باد در برخی مناطق نیمه جنوبی و غربی استان می‌تواند موجب کولاک در گردنه‌ها و اختلال در تردد جاده‌ای شود.

لغزندگی و انسداد جاده‌ها، برف و کولاک در مسیرهای کوهستانی، اختلال در تردد درون و برون‌شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید افقی ناشی از مه و خطر جاری شدن روان‌آب، تنها بخشی از تهدیدات این سامانه است. همچنین سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی در معرض آسیب قرار دارند و کشاورزان باید آمادگی کامل داشته باشند.

توصیه‌های ایمنی و کشاورزی

هواشناسی فارس در اطلاعیه دیگری هشدار داده است: رانندگان باید از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و خودروها را مجهز به وسایل زمستانی کنند. عبور از آزادراه‌ها و مسیرهای خطرناک با احتیاط انجام شود و توقف در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به دلیل خطر سیلاب ممنوع است. کوه‌نوردی، جابجایی عشایر و فعالیت‌های تفریحی مانند طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی نیز توصیه نمی‌شود.

کشاورزان باید با انتقال محصولات برداشت‌شده به مکان‌های سرپوشیده، لایروبی کانال‌ها و آبراهه‌ها، کنترل دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی، آماده مقابله با مخاطرات باشند.

استفاده از ضدیخ در ماشین‌آلات، جمع‌آوری سیستم‌های آبیاری تحت فشار، محافظت از کندوهای زنبور عسل و آبزیان، برف‌روبی و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و گلخانه‌ها از دیگر اقدامات ضروری است. پس از بارندگی نیز جمع‌آوری محصولات حساس به رطوبت و استفاده از سموم قارچ‌کش توصیه می‌شود.

هفته پیش رو برای استان فارس با مخاطرات متعدد جوی همراه خواهد بود و آمادگی کامل مردم، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بارش‌ها، وزش باد و کاهش دما ضروری است.

