نخستین جشنواره ملی برنج رستم برگزار شد

به گزارش ایلنا، جشن شکرگزاری برداشت محصول در شهرستان رستم به همت فرمانداری رستم و همکاری همه دستگاه های اجرایی، شورای شهر و شهرداری و خیرین و عموم مردم برگزار شد، توانست سهمی در معرفی محصول ارزشمند برنج در این شهرستان ایفا کند.

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام حسینی بوشهری امام جمعه رستم به لزوم پیروی از تربیت فاطمی و برشمردن مولفه های آن پرداخت.

وی با اشاره به خدمات مسوولان شهرستان نیز اظهار داشت: امروز شهرستان رستم دوران طلایی خود را طی می کند و باید قدردان خداوند به خاطر نعمتهایش باشیم.

در ادامه زینب قیصری نماینده تهران در مجلس و رییس فراکسیون نظارت بر نفت و گاز پتروشیمی نیز به سخنانی پیرامون فضایل حضرت زهرا س پرداخت.

وی همچنین به جشنواره برنج اشاره کرد و گفت: ظرفیت بسیار خوبی در رستم وجود دارد و می توان با ایجاد صنایع تبدیلی این ظرفیت را دوچندان کرد.

شیوه های نوین آبیاری برنج در شهرستان رستم محقق شده است

فرماندار رستم نیز در ادامه گفت: جشنواره برنج رستم که امروز با حضور چهره های ملی و استانی برگزار می شود، چندین هدف را دنبال می کند که در نهایت باید به بهره وری بیشتر بینجامد.

بخنام مختاری با اشاره قدمت کاشت برنج در رستم نیز بیان داشت: از ۱۰۰سال گذشته به این سو تنها محصول حاصل خیز در این شهرستان برنج بوده است و این نشان دهنده قدمت کاشت این محصول در میان مردم است.

فرماندار رستم به ضرورت حمایت از برنجکاران با ارائه تسهیلات و ایجاد زیرساخت های نوین آبیاری اشاره کرد و ادامه داد: در راستای رسالت دولت وفاق و با توجه به محدودیت های قانونی استفاده از منابع آب، یکی از شیوه های نوین کشت برنج در این شهرستان توسط تنی چند از کشاورزان انجام شد که نتایج بسیار خوبی داشت.

وی افزود: به جای آبیاری غرقابی ما آبیاری نوین را به کار گرفتیم و کشاورزان نیز همکاری کردند و در این راستا باید اذعان کرد کمک به مردم برای ایجاد زیرساخت های آبیاری نوین از وظایف ما به عنوان دولت و حاکمیت است تا هم منابع آبی حفظ شود، هم مردم بتوانند از کاشت این محصول بهره ببرند و هم نیازهای کشور تامین گردد.

مختاری در بخش دیگری از سخنان خود به انسجام و وحدت مردم در شهرستان رستم نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این جشنواره نتیجه همدلی دولت با مردم است و باید گفت در موضوعات مختلف جشنواره با مردم همفکری شد تا این جشنواره رنگ و بوی مردمی داشته و به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

فرمندار رستم گفت:امروز شهرستان رستم به پاس همین همدلی ها و همفکری ها به لحاظ امنیتی نیز در وضعیت بسیار خوبی به سر می برد.

این جشنواره ها می تواند در حل مشکلات اثرگذار باشد

نماینده ممسنی و رستم نیز در ادامه جشنواره و در سخنانی کوتاه ضمن خیر مقدم به حاضرین، با اشاره به ظرفیت های شهرستان رستم بیان داشت: امیدواریم این جشنواره ها در سال های اتی دردی از دردهای شهرستان را درمان کند.

امید نصیبی همچنین به کارخانه قند رستم اشاره کرد و افزود: تلاش های بسیار خوبی برای احیای کارخانه قند رستم نیز در حال پیگیری است که جا دارد از مسوولان وزارت صمت تشکر و قدردانی کنم.

همچنین توکل رییس مجمع نمایندگان استان فارس نیز در سخنانی بیان داشت: امروز روز شناخت ظرفیت هاست و امیدواریم با تامین امنیت غذایی، شالیکاران عزیز را در رستم یاری کنیم.

وی ادامه داد: شهرستان رستم محروم است و نیاز است تا امکانات بیشتری را به این شهرستان تخصیص دهیم.

انتهای پیام/