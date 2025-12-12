در تماس با ایلنا عنوان شد؛
اعتراض کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میانآب کرخه به عملکرد مدیریتی
جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میانآب کرخه امروز جمعه با تجمع در محوطه شرکت، نسبت به آنچه ضعف مدیریت و تصمیمات غیرشفاف در دو سال گذشته عنوان میکنند، اعتراض کردند.
کارگران معترض در تماس با ایلنا در خوزستان، گفتند: طی دو سال اخیر این شرکت با افت جدی در سودآوری مواجه بوده و همین مسئله نگرانیهای گستردهای در میان کارکنان ایجاد کرده است.
آنان با بیان اینکه دیگر این مدیریت را نمیخواهیم، خواستار بررسی فوری عملکرد مدیرعامل از سوی دستگاههای نظارتی شدند.
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میانآب مدعی شدند: مدیرعامل شرکت حدود یکهزار هکتار از اراضی میانآب را به پیمانکار سپرده است؛ اقدامی که به گفته آنها در شرایط بیکاری جوانان منطقه قابل پذیرش نیست.
آنان ادامه دادند: جوانان منطقه حاضرند حتی به صورت روزمزدی کار کنند اما این فرصت از آنها گرفته شده است.
معترضان همچنین خواستار شفافسازی درباره وجوه حاصل از اجاره ۵۰۰ هکتار کشت چغندرقند شدند و تأکید کردند: مدیریت باید توضیح دهد این درآمدها چگونه هزینه شده است، در حالی که برخی مدیران اعلام کردهاند شرکت در آستانه ورشکستگی قرار دارد.
به گفته کارگران معترض، عملیات اجرایی کارگاه «آسانس» نیز که دو سال پیش با حضور مسئولان منطقه کلنگزنی شده بود، بدون دلیل مشخص متوقف مانده است.
آنان میگویند: چرا با وجود دریافت وامهای مربوط به این پروژه، هیچ اقدام مثبتی برای توسعه صنعتی شرکت انجام نشده است؟
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میانآب کرخه از مسئولان استانی و مراجع نظارتی درخواست کردهاند با بررسی دقیق مستندات، به وضعیت موجود رسیدگی و تکلیف مدیریت شرکت را مشخص کنند.