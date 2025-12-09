رئیس شورای شهر اراک خبر داد:
تعیین تکلیف اراضی زعفرانیه شهر اراک پس از 3 دهه بلاتکلیفی
رئیس شورای شهر اراک به تعیین تکلیف اراضی یکی از مناطق این شهر بعد از سالها بلاتکلیفی اشاره کرده و گفت: اراضی زعفرانیه شهر اراک پس از 3 دهه بلاتکلیفی با توافقات انجام شده در شورای شهر و شهرداری به تعیین تکلیف رسید.
به گزارش ایلنا، علیاصغر غفاری به اقدامات انجام شده در راستای جمعبندی نقشه شبکه معابر و کاربریهای عمومی اراضی زعفرانیه اراک اشاره داشته و افزود: نقشه شبکه معابر و کاربریهای عمومی شامل فضای سبز و مراکز آموزشی جمعبندی و مورد موافقت قرار گرفته و به زودی به شهرداری ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: کاربریهای فاقد تعریف موسوم به محدودههای سفید، با مراجعه مالکان به شهرداری تعیین تکلیف میشود. در این راستا پس از واگذاری سهم ۶۵ درصدی به شهرداری، پروندهها به کمیسیون ماده 5 ارسال میشود و کاربری مسکونی برای باقی اراضی ابلاغ خواهد شد.
رئیس شورای شهر اراک به چگونگی فرایند واگذاری سهم شهرداری اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در این فرایند مالکانی که زمینهای آنها در محدوده معابر یا کاربریهای عمومی قرار گرفته، سهمی معادل 35 درصد از ملک خود را حفظ کرده و مابقی به شهرداری واگذار میشود.
غفاری به ذکر مثالی در این خصوص پرداخته و در این رابطه تصریح کرد: برای مثال، مالک 1000 متر زمین پس از کسر سهم معابر و واگذاری، حدود 150 متر زمین مسکونی دریافت میکند و میتواند برای تشکیل پرونده مسکونی به شهرداری مراجعه داشته باشد.
وی بیان داشت: این فرایند حدود 30 سال به طول انجامیده و اکنون با پیگیریهای شهرداری، استانداری، نمایندگان استان و وزارت راهوشهرسازی به نتیجه رسیده است. باید توجه داشت که این اقدام حاصل همکاری جمعی دستگاههای اجرایی مختلف بوده و نباید به نام فرد یا نهادی خاص ثبت شود.
رئیس شورای شهر اراک با قدردانی از صبر و همراهی مالکان اراضی زعفرانیه، تأکید کرد: بسیاری از مالکان اراضی زعفرانیه اراک سالها در انتظار تعیین تکلیف زمینهای خود بودند و اکنون با ابلاغ قراردادها، روند ساختوساز در این منطقه آغاز خواهد شد.