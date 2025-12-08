طرح سنجش اقتصاد دیجیتال در چهارمحال و بختیاری اجرا شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهنام امانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت:این طرح در راستای تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه مبنی بر اعلام سهم اقتصاد رقومی از تولید ناخالص ملی و با همکاری مرکز آمار ایران برای داده‌های سال ۱۴۰۳ اجرا می‌شود.

وی افزود: پروژه سنجش اقتصاد دیجیتال با هدف رصد دقیق وضعیت و روند رشد اقتصاد دیجیتال کشور، ظرفیت بالایی برای شفافیت در سیاست‌گذاری، سنجش اثربخشی اقدامات انجام‌شده و هدایت هدفمند منابع در این حوزه فراهم می‌سازد.

امانی با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه اقتصادی استان بیان کرد: نتایج این طرح، وضعیت و سهم واقعی بخش دیجیتال از تولید ناخالص ملی را مشخص کرده و به‌عنوان مبنایی علمی و شفاف برای تدوین قوانین، تخصیص منابع و تصمیم‌گیری‌های کلان در مسیر شتاب‌دهی به تحول دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری در پایان تصریح کرد: این طرح به مدت یک ماه در برش استانی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در حال اجراست.

