به گزارش ایلنا، سرپرست ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز گفت: با توجه به افزایش تقاضا در روزهای منتهی به شب یلدا، برنامه‌ریزی منسجم برای تأمین به‌موقع و عرضه گسترده میوه‌ و آجیل در بازارچه‌های شهر راز انجام شده و این مجموعه‌ها در حال حاضر با حداکثر ظرفیت فعالیت می‌کنند.

سجاد خلیلی با اشاره به تشکیل جلسه تخصصی با نمایندگان بازارچه‌ها و بهره‌برداران، گفت در این نشست موضوعاتی همچون نوع و حجم تأمین اقلام پرمصرف، اجرای تخفیف‌های مناسب، ایجاد نظم در تحویل بار، کنترل کیفیت محموله‌ها و نظارت مستمر بر قیمت‌ها بررسی و ابلاغ شد تا روند خدمت‌رسانی در روزهای شلوغ پایان آذر بدون اختلال انجام شود.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که استقبال شهروندان از بازارچه‌های شهرداری شیراز در مناسبت‌های ملی و سنتی همچون شب یلدا بسیار قابل توجه است؛ به همین دلیل امسال نیز سازمان تلاش کرده با افزایش حجم تأمین و استقرار ناظران قیمت، امکان خریدی مطمئن و آسان برای خانواده‌ها فراهم باشد.

سرپرست ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز تأکید کرد: شهرداری شیراز و شورای اسلامی شهر اهمیت ویژه‌ای برای تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازارهای شهری قائل هستند و همواره بر نقش بازارچه‌ها در مدیریت توزیع، حفظ تعادل قیمت و حمایت از شهروندان تأکید داشته‌اند.

وی ادامه داد: این مجموعه سالانه بخشی از بار تأمین اقلام مناسبتی را برعهده می‌گیرد تا مردم بتوانند با آرامش و بدون نگرانی از نوسانات قیمت، خریدهای خود را انجام دهند.

خلیلی با اشاره به اعمال تخفیف‌های ویژه شب یلدا در برخی اقلام، از جمله انواع میوه‌های پرمصرف، هندوانه، انار، سیب و خشکبار منتخب، افزود: قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌نامه رسمی شهرداری و با تأیید کارشناسان انجام می‌شود.

خلیلی اطمینان داد که هرگونه تخلف قیمتی با حضور ناظران میدانی و سامانه‌های نظارتی سازمان پیگیری و برخورد خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: هدف ما این است که شهروندان شیراز خرید شب یلدای خود را با آرامش، اطمینان و رضایت کامل انجام دهند. بازارچه‌های شهر راز با تنوع محصول، کیفیت کنترل‌شده، قیمت‌های منصفانه و نظارت مستمر، بهترین گزینه برای تهیه اقلام شب یلدا هستند.

سرپرست ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز از شهروندان دعوت کرد با مراجعه به بازارچه‌های شهرداری شیراز از خدمات ویژه یلدا بهره‌مند شوند و بر نقش مشارکت مردم در موفقیت طرح‌های تنظیم بازار تأکید کرد.