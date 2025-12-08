نماینده مجلس در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
ضرورت حرکت به سمت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر /انرژی خورشیدی منجر به درآمدزایی خواهد شد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیطزیست مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، با تأکید بر اینکه ناترازی انرژی به تمام بخشهای کشور آسیب وارد میکند، گفت: در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، نیاز به مصرف انرژی برق بالا رفته است. در این شرایط راهی به جز توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی نداریم. یکی از اهداف مهم برنامه هفتم توسعه کشور، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است.
نادرقلی ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، به ظرفیتهای قانونی که در راستای احداث و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ایجاد شده است اشاره داشته و افزود: یک فرصت جدید در قانون بودجه سال آینده در نظر گرفته شده تا 31 هزار مزرعه خورشیدی با اعتبار 200 هزار میلیارد ریالی ایجاد شود. با احداث مزارع خورشیدی، حدود 1100 مگاوات برق در کشور تأمین خواهد شد که رقم بسیار بزرگی است و به اندازه ظرفیت نیروگاه شهید منتظری اصفهان یا نیروگاه حرارتی شازند است.
وی ادامه داد: نهضت سرمایهگذاری و توسعه نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر با تأکید بر انرژی خورشیدی در کشور آغاز شده و امیدواریم در نهایت، انرژی مورد نیاز، هوای پاک و شرایط بهتری برای هموطنان ایجاد شود. از تمام سرمایهگذاران در بخشهای صنعت، کشاورزی و خانگی، تقاضا میکنیم با توجه به مصوبات قانونی مجلس، در حوزه تأمین انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی سرمایهگذاری کنند. قطعاً این موضوع میتواند قسمت بزرگی از نیاز انرژی را برطرف کند.
با ایجاد انرژیهای تجدیدپذیر میتوان از محدودیتهای کنوانسیونهای بینالمللی پیشگیری کرد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیطزیست مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به موضوع کنوانسیونهای بینالمللی اشاره کرده و اظهار داشت: با ایجاد و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه نیروگاههای خورشیدی میتوان از محدودیتها و جریمههای کنوانسیونهای بینالمللی به دلیل تولید گازهای گلخانهای که قریبالوقوع است، پیشگیری کرد. همچنین اگر در این حوزه پیشتاز باشیم، میتوان بعضی از امتیازات بینالمللی در این زمینه را اخذ کرد.
ابراهیمی تصریح کرد: به عنوان نماینده مجلس با وزرای نیرو و جهاد کشاورزی جلسات متعدد داشتهام. در جلسه با وزیر جهاد کشاورزی افزایش تأمین مالی پروژههای بخش کشاورزی از جمله توسعه مزارع خورشیدی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی را خواستار شدم. در جلسه با وزیر نیرو نیز درخواست کردم برای احداث مزارع خورشیدی یارانه و تسهیلات لازم را تأمین کنند. مجلس نیز در کنار دولت از تمام ظرفیتها جهت توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده خواهد کرد.
وی به ظرفیتهایی که از طریق پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی ایجاد شده است اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: اعطای تسهیلات بانکی ویژه احداث نیروگاههای خورشیدی فرصت بسیار خوبی را برای سرمایهگذاری متقاضیان در این حوزه فراهم کرده است. بانکهای مختلف از جمله بانک کشاورزی موظف شدهاند تسهیلات بانکی ارزانقیمت در این راستا پرداخت کنند. 70 درصد منابع این فرایند از طریق تسهیلات بانکی فراهم خواهد شد.
انرژی خورشیدی منجر به درآمدزایی خواهد شد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیطزیست مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: در برجهای تجاری و مسکونی و اداری، مراکز نظامی و مراکز دانشگاهی میتوانیم به صورت پایلوت استفاده از نیروگاههای انرژی خورشیدی را اجرایی کنیم که منجر به درآمدزایی نیز خواهد شد. شبکه توزیع برق، هر کیلووات برق تولیدی از طریق نیروگاههای انرژی خورشیدی را 70 هزار ریال خریداری خواهد کرد که درآمدزایی خوبی را برای مردم ایجاد خواهد کرد.
ابراهیمی با اشاره به اینکه برق مازاد تولیدی مزارع خورشیدی از سوی وزارت نیرو به صورت تضمینی خریداری میشود، ابراز داشت: با اجرای طرح مزارع خورشیدی، برق کشاورزان پایدار خواهد شد. از سوی دیگر در بازه زمانی 18 ماه با فروش برق تولیدی مازاد به شبکه سراسری، تمامی هزینههای تجهیزات آن بازمیگردد و سپس درآمدزایی نیز ایجاد میشود. برای اینکه کشاورزان از این موضوع استقبال کنند و به سمت ایجاد مزارع خورشیدی گام بردارند، باید ترویج و فرهنگسازی ویژهای انجام شود.
وی به میزان تسهیلات بانکی اخذ شده برای ایجاد مزارع خورشیدی در سطح استان مرکزی اشاره داشته و اضافه کرد: در سطح این استان با فرصتهایی که از بانک کشاورزی و سایر بانکها در اختیار گرفتهایم، تاکنون در مجموع حدود 20 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای احداث مزارع خورشیدی اخذ شده است. در این راستا مقرر شده تا 1000 مزرعه خورشیدی در سطح استان احداث شود. استان مرکزی با جریانسازی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میتواند در سطح کشور الگو شود.
صنایع باید برق مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیطزیست مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، با بیان اینکه صنایع بزرگ باید برق مورد نیاز خود را از منابع انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند، گفت: بر اساس قانون، صنایع باید به سمت تأمین انرژیهای پاک و تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی حرکت کنند. در این راستا خوشبختانه مذاکراتی نیز با برخی صنایع در حال انجام است که امیدواریم هر چه سریعتر برنامههای خود را در این زمینه اجرایی کنند.
ابراهیمی افزود: زنجیره انرژی خورشیدی باید هرچه زودتر در صنایع استان مرکزی راهاندازی شود. صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ در اولویت این موضوع قرار دارند. در این راستا هر جا نیاز به حمایت مالی فناورانه است، میتوان از منابع سند اقتصاد دانشبنیان که بین استانداری مرکزی و معاونت علمی ریاستجمهوری منعقد شده، استفاده کرد. به عنوان مثال شرکت آلومینیومسازی اراک (ایرالکو) که مصرف برق بسیار بالایی دارد، مقرر شده 5 نیروگاه خورشیدی احداث کند.
وی بر ضرورت توسعه ناوگان حملونقل شهری و به خصوص اتوبوسها و تاکسیهای برقی در شهر اراک تأکید کرده و ادامه داد: افق این فرایند این است که 100 اتوبوس برقی و 100 تاکسی برقی وارد شهر اراک شوند. تاکنون قریب به 30 اتوبوس برقی وارد اراک شده است. با این اقدام علاوه بر اینکه از آلودگی هوای اراک کاسته خواهد شد، از یک سو شکل و شمایل ناوگان شهری تغییر خواهد کرد و از سوی دیگر کسبوکارهای جدیدی بابت ایستگاههای شارژ خودرو نیز ایجاد خواهد شد.