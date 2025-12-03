مقصود جعفری‌نیا در گفت‌و‌گو با ایلنا‌ در ارتباط با پرونده رستورانی که پیش‌تر به‌دلیل کشف گوشت فاسد، خبرساز شده بود، گفت: تمام نواقص بهداشتی اعلام‌شده توسط کارشناسان، از طرف مسئولین رستوران مورد نظر در جاده چالوس، رفع شده است.

وی با یادآوری اینکه بازدید بهداشتی این رستوران به صورت مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل صمت بود، اظهار کرد: با توجه به اعلام اولیه این خبر که از طرف صمت البرز بود، پرونده‌ای جداگانه در بازرسی این اداره کل تشکیل شده است.

جعفری‌نیا افزود: به گفته معاون بازرسی واحد صنعت معدن تجارت استان البرز که اتفاقا شخصا در بازدید از رستوران جاده چالوس حضور داشته است، پرونده تخلف با عنوان «عدم رعایت موازین بهداشتی» تشکیل شده و قرار است به تعزیرات استان البرز، ارسال شود لذا این پرونده در حال پیگیری است.

جعفری‌نیا درباره تکذیب خبر که این رستوران برای بعضی رسانه‌ها ارسال کرده، توضیح داد: اطلاعاتی که در اختیار «ایلنا» قرار گرفت کاملاً دقیق بود و گزارش بر اساس مستندات بهداشتی اعلام شده بود.

