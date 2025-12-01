به گزارش ایلنا، سرهنگ عبدالرضا جودکی افزود: برخورد با خرده‌فروشان موادمخدر از اولویت‌های پلیس است و در این بازه زمانی 2638 نفر از این افراد با افزایش 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دستگیر شده‌اند. توقیف و خودروها و موتورسیکلت‌های مرتبط با این افراد نیز با افزایش 76 درصدی همراه بوده است.

وی به حجم انواع موادمخدر کشف شده در 8 ماهه نخست سال جاری اشاره کرده و ادامه داد: در این بازه زمانی بالغ بر 3.5 تن انواع موادمخدر کشف شده است. اجرای 1066 طرح پاک‌سازی از جمله طرح آرامش در سطح شهرهای استان مرکزی انجام شده که این اقدام بازخورد بسیار مثبتی از سوی مردم داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان مرکزی اظهار داشت: در این بازه زمانی بیش از 3700 نفر از معتادان متجاهر برای سم‌زدایی و ترک اعتیاد به مراکز درمان و کمپ‌های ترک اعتیاد هدایت شدند. در این راستا تلاش می‌شود با راه‌اندازی مجدد کمپ ماده 16، اقدامات لازم در این حوزه گسترش یابد.

جودکی تصریح کرد: در این مدت 6000 پیام آموزشی و پیشگیرانه نیز منتشر شده است. بیش از 9700 نفر از طریق 151 کلاس آموزشی با روش‌های پیشگیری از اعتیاد آموزش دیده‌اند. این فعالیت‌ها با استقبال شهروندان همراه بوده و نشان‌دهنده اهمیت همکاری مردم در پاک‌سازی جامعه از موادمخدر است.

وی بر اهمیت همراهی مردم با پلیس در خصوص مبارزه با مواد مخدر اشاره کرده و بیان داشت: از شهروندان خواست همکاری خود را با پلیس در راستای مبارزه با مواد مخدر از طریق سامانه 110 و حضور در برنامه‌های محلی مضاعف کنند. فعالیت‌های پلیس در حوزه موادمخدر همواره مبتنی بر جامعه‌محوری و مردم‌محوری است.

انتهای پیام/