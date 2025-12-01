به گزارش ایلنا، جعفر قادری افزود: با پیگیری‌های چندماهه موفق به اختصاص ۲۰ میلیارد ریال از اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت به کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله دستغیب شدیم و قرار است، اسکنر مخصوص دیجیتال‌سازی برای این کتابخانه خریداری شود.

وی گفت: در مجموع حدود ۵۰ هزار جلد نسخ خطی، چاپ سنگی، نسخه‌های کمیاب و نشریات کشوری این کتابخانه با این اسنکر، دیجیتال‌سازی خواهد شد.

این نماینده مجلس افزود: آرشیو کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز، گنجینه‌ای ارزشمند و بی‌نظیر در کشور است و امیدواریم هرچه سریعتر با دیجیتال‌سازی این آرشیو، شرایط لازم برای استفاده پژوهشگران و همچنین حفظ این میراث گرانبها برای آیندگان، فراهم شود.

گفتنی است، جعفر قادری؛ نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، دی‌ماه سال گذشته، با همراهی محمدحسین فیروزی؛ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس، با هدف بررسی روند بازسازی و بازگشایی قدیمی‌ترین کتابخانه استان فارس، از کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز بازدید کرد.

