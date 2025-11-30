خبرگزاری کار ایران
پنجمین روز جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز با اکران ۸ فیلم

پنجمین روز از چهل‌و‌سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز میزبان هشت فیلم در بخش‌های مختلف این رویداد سینمایی خواهد بود.

به گزارش ایلنا، در بخش مسابقه بین‌الملل، سه فیلم «کاتانه یواتا میشی»، «مارس تا مه» به کارگردانی «مارتین پاول» و «به من نگاه کن» ساخته «ولادیمیر گراماتیکوفر» در سالن‌های زرد و نارنجی روی پرده می‌روند.

در بخش جلوه‌گاه شرق نیز دو فیلم «مرد آرام» به کارگردانی «بهنوش صادقی» ساعت ۱۴ و «عاشقی» ساخته «محمدعلی صفورا» ساعت ۱۶:۳۰ در سالن بنفش اکران خواهند شد.

همچنین فیلم «بلوار بیروت» به کارگردانی «فرج الهاشم» تنها نماینده  بخش زیتون شکسته امروز در سالن زرد است و فیلم «هرجا هر وقت» به کارگردانی «میلاد تنگسیر»، تک‌نماینده  بخش چشم‌انداز ساعت ۱۶:۴۵ در سالن نارنجی به نمایش درمی‌آید.

سالن قرمز امروز میزبان بسته‌ای از فیلم‌ها و انیمیشن‌های ایرانی شامل «ناتور دشت»، «ماهی در قلاب»، «رها» و «اشک هور» خواهد بود.

در سالن سبز نیز دو فیلم «شاعرانه جاده‌های سرد» اثر مسعود جعفری جوزانی ساعت ۱۴ و «کاغذ بی‌خط» ساخته ناصر تقوایی ساعت ۱۹:۳۰اکران می‌شود.

سالن نارنجی ساعت ۲۲:۱۵ میزبان بسته فیلم‌های کوتاه سینماگران استان فارس در قالب بخش «فجر پلاس» است و سالن زرد نیز ساعت ۲۲:۳۰ با نمایش فیلم «آریل» ساخته «لوئیس پاتینیو»، بخش «جشنواره در جشنواره» را برگزار می‌کند.

عصر امروز، مجموعه نشست‌های نقد و بررسی فیلم‌ها و برنامه‌های آموزشی جشنواره نیز در سالن گفت‌وگوی هنرشهر آفتاب برگزار خواهد شد؛ از جمله کارگاه تخصصی «کارگردانی فیلم‌های شاعرانه» با حضور هاتف علیمردانی در ساعت ۱۴:۱۵، نشست نقد فیلم‌های «آفرینش یک انسان»، «مرد آرام» و «مارس تا مه» در ساعت ۱۶:۱۵ و در ادامه نشست‌های بررسی فیلم‌های «پس از عاشقی» و «هرجا، هر وقت» که به ترتیب ساعت ۱۸:۳۰ و ۱۹:۱۵ انجام می‌شود.

