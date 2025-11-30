پنجمین روز جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز با اکران ۸ فیلم

به گزارش ایلنا، در بخش مسابقه بین‌الملل، سه فیلم «کاتانه یواتا میشی»، «مارس تا مه» به کارگردانی «مارتین پاول» و «به من نگاه کن» ساخته «ولادیمیر گراماتیکوفر» در سالن‌های زرد و نارنجی روی پرده می‌روند.

در بخش جلوه‌گاه شرق نیز دو فیلم «مرد آرام» به کارگردانی «بهنوش صادقی» ساعت ۱۴ و «عاشقی» ساخته «محمدعلی صفورا» ساعت ۱۶:۳۰ در سالن بنفش اکران خواهند شد.

همچنین فیلم «بلوار بیروت» به کارگردانی «فرج الهاشم» تنها نماینده بخش زیتون شکسته امروز در سالن زرد است و فیلم «هرجا هر وقت» به کارگردانی «میلاد تنگسیر»، تک‌نماینده بخش چشم‌انداز ساعت ۱۶:۴۵ در سالن نارنجی به نمایش درمی‌آید.

سالن قرمز امروز میزبان بسته‌ای از فیلم‌ها و انیمیشن‌های ایرانی شامل «ناتور دشت»، «ماهی در قلاب»، «رها» و «اشک هور» خواهد بود.

در سالن سبز نیز دو فیلم «شاعرانه جاده‌های سرد» اثر مسعود جعفری جوزانی ساعت ۱۴ و «کاغذ بی‌خط» ساخته ناصر تقوایی ساعت ۱۹:۳۰اکران می‌شود.

سالن نارنجی ساعت ۲۲:۱۵ میزبان بسته فیلم‌های کوتاه سینماگران استان فارس در قالب بخش «فجر پلاس» است و سالن زرد نیز ساعت ۲۲:۳۰ با نمایش فیلم «آریل» ساخته «لوئیس پاتینیو»، بخش «جشنواره در جشنواره» را برگزار می‌کند.

عصر امروز، مجموعه نشست‌های نقد و بررسی فیلم‌ها و برنامه‌های آموزشی جشنواره نیز در سالن گفت‌وگوی هنرشهر آفتاب برگزار خواهد شد؛ از جمله کارگاه تخصصی «کارگردانی فیلم‌های شاعرانه» با حضور هاتف علیمردانی در ساعت ۱۴:۱۵، نشست نقد فیلم‌های «آفرینش یک انسان»، «مرد آرام» و «مارس تا مه» در ساعت ۱۶:۱۵ و در ادامه نشست‌های بررسی فیلم‌های «پس از عاشقی» و «هرجا، هر وقت» که به ترتیب ساعت ۱۸:۳۰ و ۱۹:۱۵ انجام می‌شود.

