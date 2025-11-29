خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس آگاهی استان فارس خبرداد؛

دستگیری کلاهبردار تحت عناوین پرسنل نیروی انتظامی

دستگیری کلاهبردار تحت عناوین پرسنل نیروی انتظامی
کد خبر : 1720515
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری یک نفر در شیراز خبر داد که تحت عناوین پلیس از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ  محمود حافظی، در تشریح این خبر بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی مطلع شدند فردی خود را به عنوان کارکنان پلیس استان فارس معرفی و با مراجعه به اشخاصی که پرونده‌ در مقرهای انتظامی دارند به عنوان واسطه‌ اقدام به کلاهبرداری به شیوه اخذ کالا و وجه نقد از آنان می‌کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی موفق شدند متهم در حال کلاهبرداری از فردی که خودرو وی به دلیل حمل کالای قاچاق در پارکینگ پارک بوده را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه کلاهبردار مامورنما با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد، تصریح کرد: تحقیقات به منظور کشف دیگر پرونده‌های مشابه احتمالی ادامه دارد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود