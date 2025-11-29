دستگیری کلاهبردار تحت عناوین پرسنل نیروی انتظامی

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی، در تشریح این خبر بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی مطلع شدند فردی خود را به عنوان کارکنان پلیس استان فارس معرفی و با مراجعه به اشخاصی که پرونده‌ در مقرهای انتظامی دارند به عنوان واسطه‌ اقدام به کلاهبرداری به شیوه اخذ کالا و وجه نقد از آنان می‌کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی موفق شدند متهم در حال کلاهبرداری از فردی که خودرو وی به دلیل حمل کالای قاچاق در پارکینگ پارک بوده را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه کلاهبردار مامورنما با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد، تصریح کرد: تحقیقات به منظور کشف دیگر پرونده‌های مشابه احتمالی ادامه دارد.

انتهای پیام/