رئیس پلیس آگاهی استان فارس خبرداد؛
دستگیری کلاهبردار تحت عناوین پرسنل نیروی انتظامی
رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری یک نفر در شیراز خبر داد که تحت عناوین پلیس از شهروندان کلاهبرداری میکرد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی، در تشریح این خبر بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی مطلع شدند فردی خود را به عنوان کارکنان پلیس استان فارس معرفی و با مراجعه به اشخاصی که پرونده در مقرهای انتظامی دارند به عنوان واسطه اقدام به کلاهبرداری به شیوه اخذ کالا و وجه نقد از آنان میکند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران انتظامی موفق شدند متهم در حال کلاهبرداری از فردی که خودرو وی به دلیل حمل کالای قاچاق در پارکینگ پارک بوده را شناسایی و وی را دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه کلاهبردار مامورنما با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد، تصریح کرد: تحقیقات به منظور کشف دیگر پروندههای مشابه احتمالی ادامه دارد.