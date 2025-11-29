خبرگزاری کار ایران
معاون محیط‌زیست شهرداری شیراز خبرداد؛

۷ ایستگاه سنجش هوای شیراز به شبکه ملی پایش آلودگی هوا پیوستند

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز گفت: ۷ ایستگاه سنجش کیفیت هوای شهرداری شیراز به سامانه پایش کیفی هوای کشور متصل شده و از این پس داده‌های لحظه‌ای آلاینده‌ها مستقیماً در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار می‌گیرد؛ اقدامی که پایش یکپارچه، تصمیم‌گیری سریع و مدیریت دقیق‌تر آلودگی هوا را برای شیراز فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا، روح‌اله خوشبخت از اتصال ۷ دستگاه سنجش کیفیت هوای این شهرداری به سامانه پایش کیفی هوای کشور خبر داد و تأکید کرد: با این اقدام، داده‌های لحظه‌ای آلاینده‌ها به‌صورت مستقیم در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار می‌گیرد و امکان پایش یکپارچه و تصمیم‌گیری سریع‌تر فراهم می‌شود.

وی افزود: اتصال برخط ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا به سامانه پایش کشور، گامی مهم در شفافیت اطلاعات، مدیریت علمی آلودگی هوا و ارتقای سلامت شهروندان است.

به گفته خوشبخت، با اجرای این طرح، داده‌های لحظه‌ای مربوط به آلاینده‌های هوا از جمله ذرات معلق PM۲.۵ و PM۱۰ و نیز شاخص کیفیت هوا (AQI) به‌طور مستقیم در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور قرار می‌گیرد و این اطلاعات به‌صورت آنی در سامانه ملی قابل مشاهده است.

معاون شهردار شیراز گفت: از این پس تمامی داده‌های ثبت‌شده توسط ایستگاه‌های سنجش هوای شیراز به‌صورت لحظه‌ای در سامانه کشوری نمایش داده می‌شود و این موضوع تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اقدامات فوری در شرایط اضطرار آلودگی هوا را تسهیل می‌کند.

گفتنی است، محل استقرار دستگاه‌های سنجش کیفیت هوای شهرداری شیراز به‌صورت پراکنده در نقاط مختلف شهر قرار دارد.

