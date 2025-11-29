خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

پایش مستمر صنایع آلاینده برای بهبود کیفیت هوای ارومیه تشدید شد

پایش مستمر صنایع آلاینده برای بهبود کیفیت هوای ارومیه تشدید شد
کد خبر : 1720328
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ارومیه گفت: پایش پیوسته واحدهای صنعتی دارای پتانسیل آلودگی هوا در این شهرستان با هدف کنترل و بهبود کیفیت هوا ادامه دارد.

مختار خانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: با توجه به شرایط آلودگی هوای شهر، کارشناسان محیط‌ زیست به‌طور منظم خروجی صنایع مؤثر بر کیفیت هوا را بررسی و اندازه‌گیری می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌ریزی‌شده پایش ماهانه در ارومیه افزود: این اقدامات به‌صورت هدفمند و طبق برنامه ویژه اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان انجام می‌شود. خانی تأکید کرد: تمامی واحدهای صنعتی و مراکز خدماتی موظف‌اند با انجام بررسی‌های فنی، نسبت به اصلاح و استانداردسازی منابع آلاینده خود اقدام کنند.

وی همچنین افزود: طی روزهای گذشته و در راستای مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان، تمامی واحدهای تولید ایزوگام در ارومیه تحت پایش زیست‌محیطی قرار گرفتند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی