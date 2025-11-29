پایش مستمر صنایع آلاینده برای بهبود کیفیت هوای ارومیه تشدید شد

مختار خانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: با توجه به شرایط آلودگی هوای شهر، کارشناسان محیط‌ زیست به‌طور منظم خروجی صنایع مؤثر بر کیفیت هوا را بررسی و اندازه‌گیری می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌ریزی‌شده پایش ماهانه در ارومیه افزود: این اقدامات به‌صورت هدفمند و طبق برنامه ویژه اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان انجام می‌شود. خانی تأکید کرد: تمامی واحدهای صنعتی و مراکز خدماتی موظف‌اند با انجام بررسی‌های فنی، نسبت به اصلاح و استانداردسازی منابع آلاینده خود اقدام کنند.

وی همچنین افزود: طی روزهای گذشته و در راستای مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان، تمامی واحدهای تولید ایزوگام در ارومیه تحت پایش زیست‌محیطی قرار گرفتند.

