در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
پایش مستمر صنایع آلاینده برای بهبود کیفیت هوای ارومیه تشدید شد
رئیس اداره حفاظت محیطزیست ارومیه گفت: پایش پیوسته واحدهای صنعتی دارای پتانسیل آلودگی هوا در این شهرستان با هدف کنترل و بهبود کیفیت هوا ادامه دارد.
مختار خانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: با توجه به شرایط آلودگی هوای شهر، کارشناسان محیط زیست بهطور منظم خروجی صنایع مؤثر بر کیفیت هوا را بررسی و اندازهگیری میکنند.
وی با اشاره به اجرای برنامهریزیشده پایش ماهانه در ارومیه افزود: این اقدامات بهصورت هدفمند و طبق برنامه ویژه ادارهکل حفاظت محیطزیست استان انجام میشود. خانی تأکید کرد: تمامی واحدهای صنعتی و مراکز خدماتی موظفاند با انجام بررسیهای فنی، نسبت به اصلاح و استانداردسازی منابع آلاینده خود اقدام کنند.
وی همچنین افزود: طی روزهای گذشته و در راستای مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان، تمامی واحدهای تولید ایزوگام در ارومیه تحت پایش زیستمحیطی قرار گرفتند.