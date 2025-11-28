خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب داوران ایرانی و خارجی جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز

۱۸ داور ایرانی و خارجی فیلم‌های حاضر در چهار بخش از جشنواره جهانی فیلم فجر را داوری می‌کنند.

به گزارش ایلنا، داوران بخش‌های مختلف جشنواره جهانی فیلم فجر از کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی به ارزیابی فیلم‌های حاضر در جشنواره می‌نشینند.

اسامی داوران به شرح زیر اعلام شده اند:

داوران بخش مسابقه بین‌الملل: نوری بیلگه جیلان فیلمنامه‌نویس و کارگردان از ترکیه، محمود کلاری فیلمبردار، عکاس و کارگردان از ایران، کریستف رضاعی آهنگساز از ایران، آنگلوس فرانتزیس کارگردان از یونان، خوزه کابرا بتانکورت برنامه‌ریز فیلم از اسپانیا، بیجایا جنا کارگردان، بازیگر، تهیه‌کننده و فیلمنامه‌نویس از هند، سمیره حاج‌جیلانی تهیه‌کننده و مدیر فرهنگی از الجزایر.

داوران بخش جلوه‌گاه شرق: آلکساندرا مارکوویتس مستندساز و تدوینگر از کرواسی، ایگور ویکتروویچ لوشین شاعر، کارگردان ویدئو و موسیقی‌دان از روسیه، تنگ لی یین مدیر رسانه و سینما از مالزی، شوشانیک میرزاخانیان تهیه‌کننده و مدیر سینمایی از ارمنستان و هدی زین‌العابدین بازیگر از ایران.

داوران بخش چشم‌انداز: اوژن هنری مور تهیه‌کننده فیلم از فرانسه، دنیز یاووز مدیر هنری جشنواره از ترکیه و مهدی کرم‌پور فیلمنامه‌نویس و کارگردان از ایران.

داوران بخش زیتون شکسته: محمد الکندی فیلمساز و تهیه‌کننده از عمان، نبویشا یووانویک کارگردان و تهیه‌کننده از مقدونیه شمالی و فرزاد موتمن کارگردان و تهیه‌کننده از ایران.

