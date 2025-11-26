مسدودسازی ۱۹ کانال و صفحه مجازی متخلف

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ رضا هدایتی اظهار داشت: این اقدام در پی رصد مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتای خوانسار، طی بازه زمانی ۲ ماهه مهر و آبان سال جاری و با حکم مقام قضایی انجام شد.

وی افزود: مالکان و گردانندگان این صفحات متخلف نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خوانسار با تأکید بر اینکه فضای مجازی سالم، حق طبیعی همه شهروندان است، گفت: متاسفانه منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و برخی روابط ناسالم، فعالیت‌های کنترل نشده در فضای مجازی است.

وی خاطرنشان کرد: قبلا نیز هشدارهای پلیس فتا به کاربران و فعالان فضای مجازی خوانسار اعلام شده و انتظار می‌رود این توصیه‌ها جدی گرفته شود.

هدایتی با اشاره به لزوم نظارت بیشتر خانواده‌ها بر رفتار فرزندانشان، افزود: ضروری است والدین محترم بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی نظارت کافی داشته باشند تا از بروز آسیب‌های احتمالی پیشگیری شود.

