فرمانده انتظامی کوار خبرداد؛

قتل زن ۵۵‌ ساله توسط همسرش/ ضارب خودزنی کرد

قتل زن ۵۵‌ ساله توسط همسرش/ ضارب خودزنی کرد
کد خبر : 1718905
فرمانده انتظامی کوار گفت: قاتلی که با اسلحه همسر خودش را به قتل رسانده بود، خودزنی کرد و در حال حاضر در بیمارستان بستری است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدمحمد یوسفی، بیان کرد: ظهر امروز چهارم آذرماه در پی علام به مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل در یکی از محله‌های شهرستان کوار، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران سریعا در محل حاضر و در بررسی‌های اولیه و تحقیق از اهالی محل مطلع شدند که مردی به دلیل اختلاف خانوادگی با اسلحه شکاری همسر ۵۵‌ ساله خود را به قتل و سپس اقدام به تیراندازی به سمت خود کرده است.

فرمانده انتظامی کوار با اشاره به اینکه ضارب ٦۵‌ساله در بیمارستان بستری است، گفت: اسلحه  در صحنه درگیری کشف و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

 

