قتل زن ۵۵‌ ساله توسط همسرش/ ضارب خودزنی کرد

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدمحمد یوسفی، بیان کرد: ظهر امروز چهارم آذرماه در پی علام به مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل در یکی از محله‌های شهرستان کوار، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران سریعا در محل حاضر و در بررسی‌های اولیه و تحقیق از اهالی محل مطلع شدند که مردی به دلیل اختلاف خانوادگی با اسلحه شکاری همسر ۵۵‌ ساله خود را به قتل و سپس اقدام به تیراندازی به سمت خود کرده است.

فرمانده انتظامی کوار با اشاره به اینکه ضارب ٦۵‌ساله در بیمارستان بستری است، گفت: اسلحه در صحنه درگیری کشف و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

