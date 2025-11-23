خبرگزاری کار ایران
معاون شرکت آب منطقه‌ای مرکزی:

ضرورت اجرای سیاست‌های بازدارنده اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی

روزانه ۷ میلیون مترمکعب آب توسط چاه‌های کشاورزی برقی استان مرکزی برداشت می‌شود

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مرکزی به موضوع اضافه برداشت آب از سوی چاه‌های کشاورزی اشاره کرده و گفت: حجم برداشت روزانه 7 میلیون مترمکعب آب توسط چاه‌های کشاورزی برقی استان نشان‌دهنده ضرورت اجرای سیاست‌های بازدارنده به منظور جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی است.

به گزارش ایلنا، محمود قدبیگی به میزان آبدهی چاه‌های کشاورزی استان اشاره داشته و افزود: متوسط آبدهی چاه‌های کشاورزی استان مرکزی حدود 16 لیتر در ثانیه است که در مجموع برداشت روزانه را به حدود 7 میلیون مترمکعب می‌رساند. این حجم آب ظرف 15 روز می‌تواند سد کمال صالح را پُر و سرریز کند.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 65 درصد از چاه‌ها بیش از سقف مجاز مندرج در پروانه بهره‌برداری فعالیت داشته‌اند و در برخی موارد ساعات کارکرد چاه‌ها بیش از 1500 ساعت بیشتر از میزان مجاز است. این موضوع به عنوان خط قرمز در مدیریت منابع آب و انرژی تلقی می‌شود و نیازمند برخورد جدی است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اظهار داشت: در سال جاری 34 درصد چاه‌های اراک در سقف ساعت کارکرد مجاز فعالیت داشته‌اند. در زرندیه نیز حدود ۵۰ درصد چاه‌ها بیش از حد مجاز فعالیت کرده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌تر در زمینه بهره‌برداری از منابع آب است.

قدبیگی به موارد قانونی که از سوی مجلس برای برقی کردن چاه‌های کشاورزی مصوب شده است اشاره داشته و تصریح کرد: طبق ماده 2 قانون تسهیل، برقی کردن چاه‌های کشاورزی مصوب مجلس، وزارت نیرو مکلف است برق مورد نیاز چاه‌های کشاورزی را با رعایت ساعات کارکرد مندرج در پروانه بهره‌برداری تأمین کند.

وی به پیامدهای عدم اجرای قانون در این حوزه اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: عدم رعایت ماده 2 قانون تسهیل در راستای برقی کردن چاه‌های کشاورزی، موجب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی و فشار مضاعف بر دشت‌های بی‌رمق استان مرکزی و در نهایت موجب بحرانی‌تر شدن آنها شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مرکزی تأکید کرد: تجربه موفق سال گذشته در محدود کردن برق چاه‌های کشاورزی در سال جاری نیز عملیاتی می‌شود و برق تمامی چاه‌ها به منظور تأامین آب مصارف 2 منظوره از ساعت 9 تا 10 صبح رفع محدودیت‌ می‌شوند تا کشاورزان بتوانند نیازهای فوری خود را تأمین کنند.

