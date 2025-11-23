هموطنان برای اهدای خون مراجعه کنند

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مهدی رسولی گفت: بیماران دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی، سرطانی و مجروحان سوانح و حوادث همواره نیازمند این ماده حیاتی هستند و از مردم نوعدوست می‌خواهیم در این فصل نیز از اهدای خون غافل نشوند.

وی اظهار کرد: بیش از ۶۷ هزار نفر در هشت ماه سال ۱۴۰۴ در مراکز انتقال خون استان موفق به اهدای خون شدند.

وی ادامه داد: در آبان امسال هشت هزار و ۸۳۵ نفر از داوطلبان به مراکز اهدای خون استان مراجعه کردند که از این تعداد هفت هزار و ۵۱۶ موفق به اهدای خون شدند.

مدیرکل انتقال خون استان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت شاخص اهدای خون مستمر در ایمنی و سلامت خون‌های اهدایی، تصریح کرد: اهداکنندگان مستمر در طول یک سال حداقل دو بار موفق به اهدای خون می‌شوند، این شاخص در آبان سال جاری نزدیک به ۵۰ درصد بوده است.

رسولی در ادامه بیان کرد: در سال جاری تاکنون بیش از ۸۱ هزار نفر از داوطلبین به مراکز اهدای خون استان مراجعه کردند که بیش از ۶۷ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند، از این تعداد هزار و ۹۵۳ نفر از اهداکنندگان خانم بودند که پایین تر از میانگین کشوری اهدای خون بانوان است. با توجه به اینکه نیمی از جمعیت استان بانوان هستند انتظار می‌رود اهداکنندگان خانم اهتمام بیشتری به امر اهدای خون داشته باشند.

