آتش سوزی ارتفاعات لاتون آستارا مهار شد

به گزارش ایلنا از آستارا، علیرضا قمی با اشاره به اعلام گزارش وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات شهرستان آستارا گفت: با توجه به دریافت گزارشاتی مبنی بر وقوع آتش سوزی در ارتفاعات، نیروهای منابع طبیعی بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات اطفا را آغاز کردند.

وی افزود: آتش‌سوزی در حوزه سرجنگلبانی بخش لاتون شهرستان آستارا رخ داده بود که منطقه شامل پوشش گیاهی شامل درختان راش و سرخس بود که بخش های زیادی از آن‌ها دچار آسیب شد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان آستارا ادامه داد: این آتش سوزی منطقه ای بیش از ۱۵ هکتار را درگیر کرده بود و در بیش از دو هکتار بیشترین میزان آتش سوزی را داشتیم.

قمی تصریح کرد: به دلیل گستردگی آتش سوزی و مسیر بد دسترسی آن گروه های مختلفی از استان گیلان و استان های دیگر جهت مهار این آتش سوزی که بیش از ۲۰ ساعت به طول انجامید، به نیروهای منابع طبیعی شهرستان آستارا یاری رساندند.

قمی با اشاره به اخطار وزش باد گرم در هفته جاری هشدار داد: از مردم انتظار داریم در این شرایط از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع خودداری کنند تا شاهد بروز حوادث مشابه نباشیم.

