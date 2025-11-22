مرگ سه عضو خانواده الیگودرزی بر اثر گازگرفتگی

به گزارش ایلنا، فرزاد میرسپهوند شامگاه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: سه نفر از اعضای یک خانواده در یک منزل مسکونی در شهرستان الیگودرز جان باختند.

وی با بیان اینکه گاز گرفتگی اعضای یک خانواده ساعت ۲۰ به اورژانس گزارش شد افزود: بلافاصله نیروهای اورژانس به محل حادثه در میدان آزادی شهرستان الیگودرز اعزام شدند.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی لرستان گفت: متاسفانه در این حادثه یک خانم، یک آقا و یک کودک پنج ماهه جان باختند و یک کودک نیز به علت گازگرفتگی به مراکز درمانی منتقل شد که تحت درمان است.

انتهای پیام/