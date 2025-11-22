خبرگزاری کار ایران
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی لرستان خبر داد؛

مرگ سه عضو خانواده الیگودرزی بر اثر گازگرفتگی

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی لرستان از جان باختن سه عضو یک خانواده ساکن شهرستان الیگودرز به علت گازگرفتگی با مونواکسید کربن خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرزاد میرسپهوند شامگاه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: سه نفر از اعضای یک خانواده در یک منزل مسکونی در شهرستان الیگودرز جان باختند. 

وی با بیان اینکه گاز گرفتگی اعضای یک خانواده ساعت ۲۰ به اورژانس گزارش شد افزود: بلافاصله نیروهای اورژانس به محل حادثه در میدان آزادی شهرستان الیگودرز اعزام شدند. 

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی لرستان گفت: متاسفانه در این حادثه یک خانم، یک آقا و یک کودک پنج ماهه جان باختند و یک کودک نیز به علت گازگرفتگی به مراکز درمانی منتقل شد که تحت درمان است.

 

