۲۶۳ خانوار روستای خویه شهرستان کوهرنگ از اینترنت نسل چهارم بهره مند شدند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری از بهره مندی ۲۶۳ خانوار روستایی خویه دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ از اینترنت نسل چهارم خبرداد.

به گزارش ایلنا، بهنام امانی  با اشاره به راه‌اندازی فیبر نوری در منطقه موگویی، اظهار داشت: سایت ارتباطی همراه اول در روستای خویه از نسل دوم به نسل چهارم ارتقا یافت و به فیبر نوری متصل شد.

وی افزود: کلیه هزینه‌های اجرای فیبر نوری و سایت‌های ارتباطی در دهستان موگویی با اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین شده است.

امانی خاطرنشان کرد: برای ارتقای هر سایت ارتباطی ۳۰ میلیارد ریال و برای احداث هر سایت ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اینترنت‌رسانی روستایی هزینه می‌شود.

وی تصریح کرد: اتصال سایت ارتباطی روستای خویه به بستر فیبر نوری، موجب بهبود کیفیت تماس و اینترنت در این روستا شده است.

 

