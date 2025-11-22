۲۶۳ خانوار روستای خویه شهرستان کوهرنگ از اینترنت نسل چهارم بهره مند شدند

به گزارش ایلنا، بهنام امانی با اشاره به راه‌اندازی فیبر نوری در منطقه موگویی، اظهار داشت: سایت ارتباطی همراه اول در روستای خویه از نسل دوم به نسل چهارم ارتقا یافت و به فیبر نوری متصل شد.

وی افزود: کلیه هزینه‌های اجرای فیبر نوری و سایت‌های ارتباطی در دهستان موگویی با اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین شده است.

امانی خاطرنشان کرد: برای ارتقای هر سایت ارتباطی ۳۰ میلیارد ریال و برای احداث هر سایت ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اینترنت‌رسانی روستایی هزینه می‌شود.

وی تصریح کرد: اتصال سایت ارتباطی روستای خویه به بستر فیبر نوری، موجب بهبود کیفیت تماس و اینترنت در این روستا شده است.

