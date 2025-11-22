به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در جریان بازدید از مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای بندرعباس بر ضرورت تقویت مهارت‌آموزی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به بازدیدهای ماه‌های گذشته و درخواست‌های متعدد مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و افراد جویای کار، گفت: در بررسی‌هایی که پیش‌تر انجام دادیم، مشخص شد که بسیاری از کارگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای با حداقل امکانات و کمبود جدی تجهیزات آموزشی مواجه‌اند؛ در حالی که هرمزگان استانی با ظرفیت‌های گسترده صنعتی و فرصت‌های شغلی فراوان است.

جراره با بیان اینکه مهارت‌آموزی از اولویت‌های اصلی برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلان کشور است، افزود: برای ارتقای کیفیت آموزش‌ها، مبلغ ۷ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی به تجهیز مراکز استان اختصاص یافت که پیگیری آن در ماه‌های گذشته انجام شده است.

نماینده مردم بندرعباس تصریح کرد: بخشی از این اعتبار صرف خرید دستگاه‌های تخصصی جوشکاری شده و این تجهیزات در سه شهرستان بندرعباس، قشم و حاجی‌آباد برای استفاده کارآموزان در حال نصب است.

وی تأکید کرد: تأمین این دستگاه‌ها می‌تواند زمینه مهارت‌آموزی حرفه‌ای و اشتغال پایدار جوانان را در حوزه‌هایی مانند پالایشگاه‌ها، کشتی‌سازی و صنایع بزرگ استان فراهم کند.

جراره در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل روند خرید تجهیزات سایر رشته‌ها نیز، کمبودهای مراکز فنی‌وحرفه‌ای جبران و مسیر اشتغال جوانان هرمزگان بیش از پیش هموار شود.

