تزریق ۷ میلیارد تومان برای نوسازی کارگاه‌های مهارت‌آموزی هرمزگان +فیلم

نماینده مردم بندرعباس، در بازدید از مرکز فنی‌وحرفه‌ای اعلام کرد: بخشی از اعتبار ۷ میلیارد تومانی مسئولیت‌های اجتماعی به خرید تجهیزات تخصصی برای کارگاه‌های آموزشی استان اختصاص یافته و نصب این دستگاه‌ها در بندرعباس، قشم و حاجی‌آباد آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در جریان بازدید از مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای بندرعباس بر ضرورت تقویت مهارت‌آموزی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به بازدیدهای ماه‌های گذشته و درخواست‌های متعدد مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و افراد جویای کار، گفت: در بررسی‌هایی که پیش‌تر انجام دادیم، مشخص شد که بسیاری از کارگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای با حداقل امکانات و کمبود جدی تجهیزات آموزشی مواجه‌اند؛ در حالی که هرمزگان استانی با ظرفیت‌های گسترده صنعتی و فرصت‌های شغلی فراوان است.

جراره با بیان اینکه مهارت‌آموزی از اولویت‌های اصلی برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلان کشور است، افزود: برای ارتقای کیفیت آموزش‌ها، مبلغ ۷ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی به تجهیز مراکز استان اختصاص یافت که پیگیری آن در ماه‌های گذشته انجام شده است.

نماینده مردم بندرعباس تصریح کرد: بخشی از این اعتبار صرف خرید دستگاه‌های تخصصی جوشکاری شده و این تجهیزات در سه شهرستان بندرعباس، قشم و حاجی‌آباد برای استفاده کارآموزان در حال نصب است.

وی تأکید کرد: تأمین این دستگاه‌ها می‌تواند زمینه مهارت‌آموزی حرفه‌ای و اشتغال پایدار جوانان را در حوزه‌هایی مانند پالایشگاه‌ها، کشتی‌سازی و صنایع بزرگ استان فراهم کند.

جراره در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل روند خرید تجهیزات سایر رشته‌ها نیز، کمبودهای مراکز فنی‌وحرفه‌ای جبران و مسیر اشتغال جوانان هرمزگان بیش از پیش هموار شود.

انتهای پیام/
