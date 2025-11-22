رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان:
ارتقاء خدمات مراکز درمانی تأمین اجتماعی گلستان در اولویت باشد
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان گلستان گفت: ارتقاء خدمات مراکز درمانی تأمین اجتماعی گلستان در اولویت باشد و در بیمارستانها باید پزشک متخصص جراح حضور داشته باشند.
به گزارش ایلنای گلستان، محمد کوهستانی در دیدار با امیرحسین موسوی، سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان اظهار کرد: حدود نصف جمعیت استان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند و یکی از مطالبات اساسی مردم توجه و اهمیت به مقوله بهداشت و درمان بوده است. مقام معظم رهبری فرمودهاند باید شرایطی در مراکز درمانی فراهم شود که بیمار، غیر از بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی به قشر گستردهای از جامعه خدمات ارائه میدهد. جمعیت سالمندان با سرعت در حال افزایش است و برای ایجاد برنامه نوین در حوزه سالمندی و تأمین نیازمندیهای جمعیت سالمند، نیازمند تأمین زیرساختهای مناسب هستیم.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی گلستان و عضو کانون عالی کشور افزود: تقویت زیرساختهای درمانی بازنشستگان باید در اولویت تأمین اجتماعی باشد. سازمان تأمین اجتماعی به قشر گستردهای از جامعه خدمات ارائه میدهد و درخواست داریم در بیمارستانهای تأمین اجتماعی استان، پزشک متخصص جراح حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: سلامت یکی از مهمترین مؤلفههای توسعه پایدار در هر جامعهای محسوب میشود. باید اقداماتی صورت بگیرد که همه مردم از جمله بازنشستگان در مراکز درمانی بهترین خدمت را دریافت کنند. میتوان با بالا بردن بهرهوری تجهیزات بیمارستانی به این هدف رسید.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان نیز در این دیدار گفت: متأسفانه امروزه بهخاطر افزایش بیرویه هزینههای درمان، بسیاری از کارگران از مراجعه به پزشک صرفنظر کرده و به خوددرمانی روی آوردهاند. این در حالی است که سهم حق بیمه در فیش حقوقی کارگران ماهبهماه کسر میشود.
روحالله تجری ادامه داد: امروز درمان به کالایی لوکس برای بخش بزرگی از جامعه، بهویژه کارگران، تبدیل شده است. این کارگران هستند که درآمد سازمان تأمین اجتماعی را شکل میدهند، ولی سازمان از پس درمان آنها برنمیآید. معاونت درمان تأمین اجتماعی باید پزشکان متخصص و فوق تخصص را در بیمارستانهای خود جذب کند تا کارگران نگران درمان نباشند. اما متأسفانه کارگران مجبورند برای عمل جراحی به بیمارستانهای خصوصی مراجعه کنند.
وی گفت: نبود پزشک جراح در بیمارستانهای تأمین اجتماعی باعث میشود کارگران به اجبار به بیمارستانهای خصوصی مراجعه کنند و این هزینههای بیپایان کمر کارگر را خم میکند. تأمین اجتماعی استان باید همواره تلاش کند تا خدمات درمانی مطلوبتری را به کارگران ارائه دهد و همچنین نظارت دقیقی بر روند ارائه این خدمات داشته باشد.
گفتنی است در این دیدار، اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان حضور داشتند.