درخواست نانوایان شیراز از مجلس برای پیگیری معوقات، بیمه و هزینههای انرژی
در نشست مشترکی که به میزبانی اتاق اصناف مرکز استان فارس برگزار شد، اعضای اتحادیه صنف نانوایان شهرستان شیراز با رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دیدار و مهمترین مسائل صنفی خود را مطرح کردند.
به گزارش ایلنا، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با قدردانی از تعامل نماینده شیراز و رزقان با جامعه اصناف استان، تلاش نانوایان شیراز طی جنگ ۱۲ روزه را ارج نهاد و گفت: نانوایان بهصورت داوطلبانه دو ساعت بر ساعت کاری خود افزودند و حتی به پخت نان رایگان پرداختند تا رفاه مردم تأمین شود.
حجت جوانمردی با اشاره به طرح مسائل صنفی در این نشست گفت: حضور نماینده مردم شیراز و زرقان فرصتی فراهم کرد تا اعضای این صنف که همواره پای اهداف نظام و خدمت به مردم هستند مشکلات خود را بیان کنند.
به گفته جوانمردی، ۱۱۰۰ واحد نانوایی در شیراز و بیش از ۳۰۰۰ واحد در استان فعال است.
نانوایان نیازمند نگاه حمایتی ویژه هستند
رئیس اتحادیه صنف نانوایان شیرا هم نانوایی را شغلی تولیدی، فنی و تکمحصولی دانست و گفت: همین ویژگیها لزوم پرداخت دستمزد بالاتر به کارگران این بخش را ضروری میکند.
اسد سنگابی با بیان اینکه این صنف نیازمند حمایت ویژه مسئولان است، افزود: نانینو بیش از ۱۵۰ روز است که پرداختیهای دولتی را به اعضا تخصیص نداده که این موضوع مشکلاتی برای نانوایان ایجاد کرده است.
سنگابی همچنین گفت: در رستههایی مانند سنگک که هزینهها و دستمزد کارگران بالاست، تراز اقتصادی واحدها منفی شده و برخی متقاضی تغییر رسته به لواش شدهاند؛ در حالی که نان سنگک سالمتر است.
وی افزود: حذف معافیت بیمهای نانوایان، و برابر بودن هزینه فاضلاب شهری با آب مصرفی از دیگر مشکلات این صنف است که خواستار پیگیری آنها از سوی عزیزی شد.
ضرورت هماهنگی در بازرسیها
سخنگوی اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز با قدردانی از حضور نماینده شیراز و زرقان و مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان فارس خواستار قرار گرفتن پیگیری مشکلات نانوایان در اولویت کمیسیون شد.
علی رهایی بر لزوم انجام بازرسیها با هماهنگی اتاق اصناف تأکید کرد و گفت: برخی بازرسیهای غیرتخصصی و متعدد موجب گلایه فعالان صنفی میشود. او همچنین اقدام اتاق اصناف در دوگانهسوز کردن نانواییهای شیراز پیش از جنگ ۱۲ روزه را نمونه مشارکت اصناف در پدافند غیرعامل دانست.
نانوایان پایبند به ارزشهای دینی و نظام هستند
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در این نشست با قدردانی از عملکرد نانوایان گفت: این صنف پایبند به مبانی دینی، ارزشهای اسلامی و نظام است و حضور مؤثر آنان در جنگ ۱۲ روزه نشاندهنده خلوص نیت آنهاست.
ابراهیم عزیزی با تأکید بر ضرورت حمایت همزمان از نانوایان و مردم افزود: با توجه به شرایط بروز بلایای طبیعی، تهدیدات دشمن و ناترازی انرژی، نانوایان میتوانند با دوگانهسوز کردن دستگاهها و تأمین ژنراتور نقش مهمی در پدافند غیرعامل داشته باشند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان اعلام کرد: اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان ظرف یک هفته مشکلات مطرحشده را هرکدام در قالب دو سطر در سطح ملی و استانی ارائه کنند تا موضوعات در وزارتخانههای مرتبط مطرح و در صورت نیاز در قالب لایحه یا مصوبه در مجلس پیگیری شود.