خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار شیراز:

هیچ جامعه‌ای بدون گسترش فرهنگ مطالعه به پیشرفت نمی‌رسد

هیچ جامعه‌ای بدون گسترش فرهنگ مطالعه به پیشرفت نمی‌رسد
کد خبر : 1717058
لینک کوتاه کپی شد.

​فرماندار شیراز با اشاره به اینکه کتاب چراغ دانایی و زیربنای توسعه انسانی است، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های کتاب‌خوانی برای پرورش نسلی دانا و اندیشمند تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید علاالدین کراماتی  در بازدید از کتابخانه شهید دستغیب به مناسبت هفته کتاب در سخنانی با اشاره به نقش بنیادین کتابخانه‌ها در رشد فرهنگی جامعه گفت: کتاب، چراغ دانایی و زیربنای توسعه انسانی است.

وی ادامه داد: هیچ جامعه‌ای بدون گسترش فرهنگ مطالعه و دسترسی به منابع دانشی به پیشرفت پایدار نمی‌رسد. کتابداران فرهیخته ما نقشی بی‌بدیل در آگاهی‌بخشی و پرورش نسل دانا و اندیشمند ایفا می‌کنند.

فرماندار شیراز با تبریک موفقیت این کتابخانه در کسب عنوان «کتابخانه برگزیده کشوری» و دریافت «نشان همخوان؛ کتابخانه عمومی ایران»، بر تداوم حمایت از برنامه‌های فرهنگی شهرستان و تقویت زیرساخت‌های کتاب‌خوانی تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب