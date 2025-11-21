به گزارش ایلنا، سید علاالدین کراماتی در بازدید از کتابخانه شهید دستغیب به مناسبت هفته کتاب در سخنانی با اشاره به نقش بنیادین کتابخانه‌ها در رشد فرهنگی جامعه گفت: کتاب، چراغ دانایی و زیربنای توسعه انسانی است.

وی ادامه داد: هیچ جامعه‌ای بدون گسترش فرهنگ مطالعه و دسترسی به منابع دانشی به پیشرفت پایدار نمی‌رسد. کتابداران فرهیخته ما نقشی بی‌بدیل در آگاهی‌بخشی و پرورش نسل دانا و اندیشمند ایفا می‌کنند.