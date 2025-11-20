بررسی ویژه مشکلات واحدهای دارای تعدیل نیرو در البرز با دستور وزیر کار

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، حسین فلاح‌نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، در حاشیه بازدید وزیر کار از سه واحد تولیدی دچار مشکل و تعدیل نیرو، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: واحدهایی که امروز بازدید شد، طی ماه‌های اخیر با تعدیل نیرو مواجه بودند و هدف از این بازدیدها، بررسی دقیق علل بروز مشکلات است.

وی افزود: بخشی از این واحدها در حوزه بیمه‌ای با چالش روبه‌رو هستند، برخی در زمینه دریافت تسهیلات بانکی مشکل دارند و تعدادی نیز با کمبود مواد اولیه مواجه‌اند.

فلاح نژاد گفت: با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، وزیر کار دستور داد مسائل واحدهای استان البرز به‌صورت ویژه بررسی و واکاوی شود. همچنین موضوع تسهیلات نیز از طریق دو بانک رفاه و توسعه تعاون پیگیری خواهد شد و مسئله تأمین مواد اولیه نیز با همکاری وزارت صمت و وزیر کار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز تصریح کرد: امیدواریم با اقدام ویژه‌ای که در استان آغاز شده، مشکلات واحدهایی که در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف می‌شود، رفع گردد. حل این مسائل علاوه بر بهبود وضعیت تولید و بازار مواد و محصولات، نقش مهمی در افزایش اشتغال استان البرز خواهد داشت.

انتهای پیام/