در حوزه موضوعی علوم؛

پیشتازی دانشگاه صنعتی شیراز در رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۲۵

نتایج تازه‌ترین رتبه‌بندی موضوعی شانگهای (GRAS 2025) روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه (۱۷ نوامبر) منتشر شد و براساس آن، دانشگاه صنعتی شیراز در حوزه موضوعی علوم ابزاردقیق و فناوری (Science & Technology Instruments) موفق شد جایگاه برجسته‌ای در میان دانشگاه‌های جهان به دست آورد.

به گزارش ایلنا، سامانه رتبه‌بندی شانگهای نخستین‌بار در سال ۲۰۰۹ رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌ها را معرفی کرد و از سال ۲۰۱۷ این نظام به‌طور رسمی با عنوان رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی شانگهای (GRAS) شناخته می‌شود.

این رتبه‌بندی دانشگاه‌ها را در ۵۷ موضوع علمی در پنج حوزه علوم طبیعی، مهندسی، علوم زیستی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی ارزیابی می‌کند.

روش‌شناسی GRAS بر پایه شاخص‌های عینی شامل حضور اعضای هیئت‌علمی اثرگذار جهانی، خروجی پژوهشی، کیفیت تحقیقات، تأثیر علمی و همکاری‌های بین‌المللی است. هر سال حدود ۲۰ هزار واحد موضوعی از تقریبا ۲ هزار دانشگاه در ۱۰۰ کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در نتایج سال ۲۰۲۵، در حوزه موضوعی علوم ابزاردقیق و فناوری ۱۰ دانشگاه  از ایران حضور دارند که دانشگاه صنعتی شیراز توانست در این حوزه در بازه رتبه ۱۵۰–۱۰۱ جهانی قرار گیرد و همراه با دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران، مشترکاً رتبه اول ، دانشگاه شیراز در بازه رتبه ۲۰۰-۱۵۱ در رتبه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی و تبریز در بازه رتبه ۳۰۰-۲۰۱ رتبه سوم را کسب کنند.

گفتنی است که در رتبه بندی موضوعی شانگهای، منتشر شده در ۱۷ نوامبر سال ۲۰۲۵ که ۴۰۰ دانشگاه در آن حضور دارند، موسسه فناوری هاربین، دانشگاه بیهانگ (Beihang University ) از چین به ترتیب رتبه های اول و دوم و دانشگاه خصوصی جنوب شرقی ( Southeast University) از بنگالادش رتبه سوم را کسب کرده اند. از ایالات متحده آمریکا نیز دانشگاه جورجیا تک در بازه رتبه ۷۵-۵۱، دانشگاه میشیگان در بازه رتبه ۱۰۰-۷۶ و دانشگاه هاروارد در بازه رتبه ۱۵۰-۱۰۱ قرار گرفته اند.

