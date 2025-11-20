به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری امروز ۲۹ آبان در مراسم سالروز تصویب قانون کار که در شیراز برگزار شد، افزود: قانون کار سال ۱۳۶۷ با وجود ایرادات احتمالی، یکی از مدرن‌ترین قوانین کار پس از انقلاب است و توانسته تعادل قابل توجهی میان حقوق کارگر و کارفرما ایجاد کند.

وی تأکید کرد: هیچ قانونی بی‌عیب نیست اما این قانون نسبت به بسیاری از قوانین دنیا وضعیت مطلوب‌تری دارد.

امیری در بخش دیگری گفت: گاهی برای جلوگیری از ضرر بزرگ‌تر باید ضرر کوچک‌تر را پذیرفت؛ اگر دستمزد بیش از اندازه بالا رود، کارفرماها مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند و در نهایت جامعه کارگری متضرر می‌شود.

وی توضیح داد: مسیر تصویب قوانین در کشور طولانی و کارشناسی است و از وزارت کار تا کمیسیون‌های دولت، هیئت دولت، مجلس و شورای نگهبان بررسی دقیق انجام می‌شود تا توازن مناسب ایجاد شود.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: بودجه فارس در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ در بخش استانی ۱۱۰ درصد و در بخش ملی ۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: استان فارس اکنون از نظر بودجه در میان سه استان اول کشور قرار دارد، درحالی‌ که سال گذشته در میان سه استان آخر بود.

امیری با اشاره به افزایش تعداد افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی استان گفت: طبق گزارش ارائه‌شده، ۴۶ هزار نفر به جمعیت بیمه‌شدگان افزوده شده و این عدد نشان‌دهنده ایجاد ۴۶ هزار فرصت شغلی جدید است.

وی افزود: عملکرد اشتغال استان بر اساس سهمیه تعیین‌شده، ۱۱۰ درصد محقق شده و حتی ۱۰ درصد بیش از برنامه‌ریزی انجام شده است.

استاندار فارس با بیان اینکه خود را نسبت به وضعیت معیشت مردم مسئول می‌داند، تأکید کرد: حتی بیکاری یک نفر هم برای او قابل قبول نیست و مجموعه مدیریتی استان در تلاش است فضای کسب‌وکار با سرعت بیشتری رونق گیرد.

وی با اشاره به سفرهای خارجی، دیدار با سفرای کشورهای مختلف و تعاملات اقتصادی اخیر از جمله سفر به ازبکستان، هدف اصلی این برنامه‌ها را جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال دانست.

وی با پرداختن به سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه بازنشستگان، متناسب‌سازی حقوق را بزرگ‌ترین مطالبه این قشر عنوان کرد و گفت: این برنامه در سه مرحله در حال اجراست و دولت موظف به پرداخت ۱۸۰ همت مطالبات تأمین اجتماعی است که ۷۰ همت آن پرداخت شده و ۱۱۰ همت دیگر تا پایان سال پرداخت می‌شود.

امیری اظهار کرد: مشکلات قطعی برق در سال‌های اخیر با مدیریت به حداقل رسیده و تعطیلی صنایع از چند روز به تنها ۶ ساعت کاهش یافته است و با مدیریت، صنایع غذایی، دارویی و سردخانه‌ها تعطیل نشده‌اند.

وی گفت: بخشی از مشکلات نیازمند راهکار اجرایی و بخشی نیازمند اصلاح قانونی است.

استاندار فارس از نمایندگان کارگری خواست متن کارشناسی دقیق ارائه دهند تا در فرایند بودجه و لوایح مرتبط لحاظ شود.

وی همچنین یادآور شد: در موضوع کارگران ساختمانی، پیشنهاد ارائه‌شده از سوی فعالان کارگری استان موجب حل مشکل در سطح ملی شد.

امیری افزود: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های نجابت در مجلس به مسائل تأمین اجتماعی و کارگری اختصاص دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نمی‌توان جامعه‌ای را بدون کارگر تصور کرد، جایگاه کارگران را در تولید ملی، اشتغال‌زایی و ایجاد ثروت اساسی خواند و افزود: در آموزه‌های اسلامی نیز شأن و منزلت این قشر بسیار بالا است.

امیری به روایات نبوی و علوی درباره اهمیت رعایت حقوق کارگر اشاره کرد و گفت: پرداخت مزد پیش از خشک شدن عرق کارگر نشان‌دهنده عظمت این قشر است.

استاندار فارس در ادامه با مروری بر مشکلات اقتصادی کشور، تحریم‌های ظالمانه را عامل اصلی فشار بر اقشار مختلف دانست و ابراز امیدواری کرد که شرایط بهتر شود و رونق اقتصادی در کشور افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به فعالان کارگری و مسئولان تشکل‌ها گفت: موضوعات مطرح‌شده بخشی نیازمند راهکار اجرایی و بخشی نیازمند اصلاح قوانین است. اگر متن کارشناسی بدهید، من آن را در اختیار دولت قرار می‌دهم و پیگیری می‌کنم.

وی پیشنهاد داد جلسات منظم با ترکیب موردنظر تشکل‌های کارگری برگزار شود و افزود: مشکلات داخلی استان با هماهنگی قابل حل است.

امیری از زهرا درویشی نماینده فعال بانوان تحت پوشش تأمین اجتماعی شیراز نام برد و تأکید کرد: هر پیشنهادی که امکان انجام آن باشد، استقبال می‌کند.

