پیگیری تسریع صدور مجوزهای کسب و کار و ارتقای خدمات درمانی در فارس

به گزارش ایلنا، روح الله نجابت امروز ۲۹ آبان در مراسم سالروز تصویب قانون کار که در شیراز برگزار شد با اشاره به مصوبه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در مجلس قبل تصویب شده است، اظهار داشت: برخی مراجعان، حتی ۳ سال پس از درخواست اولیه، هنوز برای دریافت مجوز کسب و کار خاص خود معطل هستند و این موضوع باعث ایجاد نارضایتی در میان متقاضیان شده است.

وی افزود: با ارائه نامه‌های رسمی به استانداری و پیگیری مداوم، تلاش کرده ایم تا پاسخ مشخص به مراجعان داده شود و روند صدور مجوزها تسهیل شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان توضیح داد: در تعامل با مدیران اجرایی، گاهی اختلاف نظرهای سلیقه‌ای پیش می‌آید که در جلسات پیوسته و مداوم، این مسائل بررسی و حل می‌شود تا حقوق و مطالبات مردم رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این پیگیری‌ها ایجاد عدالت، کاهش مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم است و تمام اقدامات در چارچوب قانون و با رعایت مصالح عمومی انجام می‌شود.

وی افزود: برخی مصوبات مربوط به متناسب‌سازی حقوق و بودجه در برنامه هفتم روشن بوده، اما در بودجه سال ۱۴۰۳ دولت قبل به طور کامل اعمال نشده و مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاح آن کرده است تا حقوق مردم و تکالیف قانونی رعایت شود.

نجابت ادامه داد: گاهی پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه، پیش‌بینی‌های لازم را به درستی اعمال نمی‌کند و این امر موجب می‌شود که نمایندگان به عنوان زبان گویای مردم، وظیفه پیگیری و مطالبه‌گری را بر عهده بگیرند.

وی از استاندار و مدیران اجرایی خواست تا به عنوان نمایندگان مردم در سطح استان، با همکاری و هماهنگی مستمر، پیگیری‌های لازم برای حل مشکلات مردم را انجام دهند و هیچ موضوعی بدون بررسی و رسیدگی باقی نماند.

در حوزه درمان، نماینده شیراز و زرقان به وضعیت بیمارستان‌ها و تخت‌های درمانی تحت پوشش تأمین اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: نسبت خدمات ارائه شده در فارس نسبت به سایر استان‌ها پایین است و نیازمند ارتقای جدی است.

وی افزود: اقدامات پیگیری و مطالبه‌گری از وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط ادامه دارد و در صورت نیاز از ابزارهای نظارتی دیگر برای ارتقای خدمات استفاده خواهد شد تا جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی به سطح خدمات مناسب دسترسی پیدا کند.

نجابت همچنین به تجربه خود در تعامل با استانداران قبلی و فعلی اشاره کرد و توضیح داد: در گذشته، مراجعان مدت طولانی برای دریافت پاسخ معطل می‌ماندند و این تأخیر باعث نارضایتی گسترده مردم شده بود؛ با ارائه نامه‌های رسمی و پیگیری مستمر، اکنون روند پاسخ‌دهی بهبود یافته و مراجعان با سرعت بیشتری به درخواست‌های خود پاسخ دریافت می‌کنند.

وی تأکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزها ضمانت اجرای مشخصی دارد و مسئولان اجرایی موظف به رعایت آن هستند تا کسب و کارها دچار تأخیر، معطلی یا مشکلات اداری نشوند.

نماینده مردم شیراز و زرقان افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف کاهش بروکراسی و تسریع فرآیندهای اداری تصویب شده و شامل تمام مراحل صدور مجوز برای کسب و کارهای مختلف می‌شود.

نجابت خاطرنشان کرد: در برخی موارد، مراجعان با مشکلات و تأخیرهای غیرضروری مواجه شده‌اند و این مشکلات نه تنها به ضرر متقاضیان، بلکه بر روند توسعه اقتصادی استان نیز تأثیر منفی داشته است.

وی یادآور شد: با پیگیری و مکاتبات متعدد، استانداری و مدیران اجرایی موظف شده‌اند پاسخ روشن به مراجعان ارائه دهند و فرآیند صدور مجوزها شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

نجابت با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور گفت: این برنامه شامل تکالیف روشن برای دولت و مسئولان اجرایی در زمینه متناسب‌سازی حقوق، ارتقای خدمات درمانی، ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از کسب و کارها است.

وی افزود: اجرای دقیق این برنامه نیازمند همکاری و هماهنگی میان مجلس، استانداری و سازمان‌های اجرایی است و نمایندگان مجلس موظف به نظارت بر اجرای مفاد برنامه هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع درمان اشاره کرد و گفت: وضعیت تخت‌های بیمارستانی و خدمات درمانی در فارس نسبت به سایر استان‌ها پایین‌تر است و نیازمند ارتقای فوری است.

نجابت افزود: علاوه بر نظارت بر بیمارستان‌ها، باید امکانات درمانی و دسترسی به خدمات پزشکی برای جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: پیگیری مستمر و استفاده از ابزارهای قانونی برای ارتقای خدمات درمانی ضروری است و این اقدامات در دستور کار نمایندگان و مسئولان استانی قرار دارد.

نجابت ادامه داد: تعامل مستمر با استانداری و مدیران اجرایی باعث شده تا در دوره جدید، روند پاسخ‌دهی به درخواست‌های مردم بهبود یابد و بسیاری از مشکلات گذشته کاهش یافته است.

نماینده مردم شیراز و زرقان با تأکید بر ضرورت همکاری استاندار و مدیران اجرایی گفت: مطالبه‌گری مستمر از مسئولان اجرایی، نه تنها باعث رعایت حقوق مردم می‌شود، بلکه توسعه اقتصادی استان و کاهش مشکلات اداری را نیز به دنبال دارد.

نجابت خاطرنشان کرد: اقدامات انجام شده در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار و ارتقای خدمات درمانی، تنها بخشی از تلاش‌های مستمر نمایندگان و مسئولان اجرایی است و این روند ادامه خواهد داشت تا مشکلات مردم به طور کامل رفع شود.

