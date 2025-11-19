به گزارش ایلنا از البرز، سیدجواد تهامی مدیر ندامتگاه مرکزی کرج با اعلام این خبر گفت: رشته‌های معرق و منبت چوب به‌عنوان یکی از پرطرفدارترین شاخه‌های صنایع‌دستی میان زندانیان با استقبال قابل‌توجهی روبه‌رو شده و کارگاه اختصاصی برای آن‌ها تجهیز شده است.

وی افزود: آموزش در این کارگاه‌ها به‌صورت رایگان و در زمان‌بندی مشخص زیر نظر اداره اشتغال و حرفه‌آموزی ندامتگاه برگزار می‌شود و زندانیان پس از شرکت در آزمون نهایی و کسب نمره قبولی، گواهینامه معتبر از اداره میراث فرهنگی استان دریافت می‌کنند.

مدیر ندامتگاه کرج با اشاره به تولیدات این کارگاه‌ها اظهار داشت: یکی از محصولات پرطرفدار، طراحی و ساخت عصا است که تمامی مراحل آن از آماده‌سازی چوب خام تا معرق‌کاری، کنده‌کاری و تزئین نهایی توسط زندانیان انجام می‌شود.

تهامی با تأکید بر نقش مهارت‌آموزی در بازاجتماعی شدن و توانمندسازی زندانیان ادامه داد: در این کارگاه‌ها علاوه بر معرق‌کاری، آموزش و اشتغال در حوزه‌های متنوعی از جمله نجاری سنتی، منبت‌کاری، چرم‌دوزی، ساخت تسبیح‌های تزئینی و دیگر هنرهای دستی ارائه می‌شود.

وی همچنین از همکاری نهادهای حمایتی و بخش خصوصی برای توسعه بازار فروش محصولات زندانیان خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های دائمی و فصلی در دست انجام است تا تولیدات زندانیان به‌صورت مستقیم در معرض دید و خرید عموم قرار گیرد.

گفتنی است تاکنون با مشارکت اداره‌کل میراث فرهنگی استان البرز و اداره اشتغال و حرفه‌آموزی ندامتگاه مرکزی کرج، ۶ دوره آموزشی با حضور ۱۷۹ زندانی در رشته‌هایی همچون کنده‌کاری چوب و چرم‌دوزی برگزار شده و بیش از ۱۰۰ گواهینامه پایان دوره با مهر سازمان میراث فرهنگی صادر شده است.

