گسترش مهارتآموزی و اشتغال زندانیان در کارگاههای صنایعدستی ندامتگاه مرکزی کرج
مدیر ندامتگاه مرکزی کرج، گفت: همزمان با توسعه برنامههای حرفهآموزی در زندانهای استان البرز، شش دوره آموزش تخصصی صنایعدستی و هنرهای سنتی با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در ندامتگاه مرکزی کرج فعال شده و زمینه اشتغال پایدار برای زندانیان فراهم شده است.
به گزارش ایلنا از البرز، سیدجواد تهامی مدیر ندامتگاه مرکزی کرج با اعلام این خبر گفت: رشتههای معرق و منبت چوب بهعنوان یکی از پرطرفدارترین شاخههای صنایعدستی میان زندانیان با استقبال قابلتوجهی روبهرو شده و کارگاه اختصاصی برای آنها تجهیز شده است.
وی افزود: آموزش در این کارگاهها بهصورت رایگان و در زمانبندی مشخص زیر نظر اداره اشتغال و حرفهآموزی ندامتگاه برگزار میشود و زندانیان پس از شرکت در آزمون نهایی و کسب نمره قبولی، گواهینامه معتبر از اداره میراث فرهنگی استان دریافت میکنند.
مدیر ندامتگاه کرج با اشاره به تولیدات این کارگاهها اظهار داشت: یکی از محصولات پرطرفدار، طراحی و ساخت عصا است که تمامی مراحل آن از آمادهسازی چوب خام تا معرقکاری، کندهکاری و تزئین نهایی توسط زندانیان انجام میشود.
تهامی با تأکید بر نقش مهارتآموزی در بازاجتماعی شدن و توانمندسازی زندانیان ادامه داد: در این کارگاهها علاوه بر معرقکاری، آموزش و اشتغال در حوزههای متنوعی از جمله نجاری سنتی، منبتکاری، چرمدوزی، ساخت تسبیحهای تزئینی و دیگر هنرهای دستی ارائه میشود.
وی همچنین از همکاری نهادهای حمایتی و بخش خصوصی برای توسعه بازار فروش محصولات زندانیان خبر داد و گفت: برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاههای دائمی و فصلی در دست انجام است تا تولیدات زندانیان بهصورت مستقیم در معرض دید و خرید عموم قرار گیرد.
گفتنی است تاکنون با مشارکت ادارهکل میراث فرهنگی استان البرز و اداره اشتغال و حرفهآموزی ندامتگاه مرکزی کرج، ۶ دوره آموزشی با حضور ۱۷۹ زندانی در رشتههایی همچون کندهکاری چوب و چرمدوزی برگزار شده و بیش از ۱۰۰ گواهینامه پایان دوره با مهر سازمان میراث فرهنگی صادر شده است.