در گفتوگو با ایلنا عنوان شد؛
وضعیت سد گاوشان بحرانی شد/تنها ۴۷ درصد ظرفیت مخازن سدهای کرمانشاه آب دارد
مدیر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب کرمانشاه با اعلام اینکه سد گاوشان ۶۵ درصد ذخیره خود را از دست داده است، نسبت به تداوم خشکسالی، افت ۳۰ تا ۵۰ درصدی بارشها و تهدید جدی برای تأمین آب شرب استان هشدار داد و بر لزوم مدیریت مصرف و همراهی شهروندان و کشاورزان تأکید کرد.
مجتبی کمالیمنش در گفتوگو با ایلنا در کرمانشاه با اشاره به بارشهای دیرهنگام پاییزی اظهار کرد: سد گاوشان، بزرگترین سد مخزنی استان، در حال حاضر ۶۵ درصد از حجم ذخیره خود را از دست داده و این در حالی است که این سد تأمینکننده حدود ۴۰ درصد آب شرب شهر کرمانشاه و بخشی از آب مورد نیاز بخش کشاورزی است. کاهش شدید سطح آب دریاچه این سد، پایینترین میزان ذخیره در ده سال اخیر را رقم زده و زنگ خطری جدی برای آینده منابع آبی استان به شمار میرود.
وی افزود: استان کرمانشاه دارای ۱۲ سد مخزنی با مجموع ظرفیت یکمیلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعب است، اما اکنون تنها ۴۷ درصد از این ظرفیت پر و ۵۳ درصد مخازن عملاً خالی هستند.
به گفته کمالیمنش، در سد گاوشان نیز از مجموع حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب ذخیره کنونی، تنها ۱۳۰ میلیون مترمکعب قابل بهرهبرداری است و بخش قابل توجهی از حجم مخزن به دلیل افت شدید تراز آب بلااستفاده مانده است.
مدیر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب استان ادامه داد: در ده سال اخیر، امسال کمترین سطح آب را در دریاچه سد گاوشان شاهد هستیم.
به گفته وی، چهار سال خشکسالی پیاپی، بهویژه در شرق استان و حوزه آبریز سد گاوشان، آثار سنگینی بر منابع آبی وارد کرده و روند کاهش ذخایر این سد را تشدید کرده است.
وی هشدار داد: استمرار کمبارشی در سالهای آینده میتواند تأمین آب شرب کرمانشاه را نیز با چالش جدی مواجه کند.
کمالیمنش با تأکید بر لزوم رعایت الگوی مصرف گفت: انتظار میرود کشاورزان براساس مجوزهای صادرشده اقدام به برداشت کنند، الگوی کشت را رعایت کنند و از کاشت محصولات پرآببر خودداری کنند.
وی افزود: حفظ منابع موجود تنها با مدیریت مصرف و همکاری مردم امکانپذیر است و هرگونه برداشت خارج از ضابطه خسارت جدی به منابع آب سطحی و زیرزمینی وارد میکند.
این مقام مسئول با اشاره به کاهش قابل توجه بارشها در سالهای اخیر اعلام کرد: کارشناسان میزان افت بارندگی را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد برآورد کردهاند.
به گفته وی اگر هر شهروند مسئولانه مصرف آب را مدیریت کند، امکان ذخیره حجم قابل توجهی از آب فراهم میشود و تابآوری استان در تأمین پایدار آب شرب افزایش خواهد یافت.
مدیر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب کرمانشاه در پایان گفت: سد گاوشان همچنان منبع حیاتی آب استان است، اما ذخیره آن کمتر از همیشه شده است.
وی تأکید کرد: صیانت از این منبع راهبردی نیازمند مدیریت هوشمند، بهبود روشهای آبیاری در بخش کشاورزی، توسعه زیرساختهای پایش منابع آب، تقویت طرحهای تغذیه سفرههای زیرزمینی و افزایش بهرهوری مصرف در هم بخشهاست.