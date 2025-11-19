خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو؛

ایران از جهت وقوع بلایای طبیعی دارای پتانسیل بالای خطرپذیری است

ایران از جهت وقوع بلایای طبیعی دارای پتانسیل بالای خطرپذیری است
کد خبر : 1716334
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: کشور از جهت وقوع بلایای طبیعی دارای پتانسیل بالای خطرپذیری است و به عنوان مثال هر هفته حدود ۱۵۰ زلزله بالا و زیر چهار ریشتر را تجربه می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیف‌اله آقابیگی امروز چهارشنبه در ستاد فرماندهی نخستین رزمایش استان‌های جنوب غرب کشور وزارت نیرو اظهار داشت: صنعت آب و برق دارای تاسیسات بسیار گسترده‌ای از نیروگاه و شبکه‌های آب و فاضلاب گرفته تا خطوط انتقال و توزیع است به همین دلیل حفظ تداوم خدمات در این حوزه کار بسیار پیچیده و نیازمند سازوکار گسترده می‌باشد. 

وی افزود: با توجه به وابستگی شدید زندگی مردم به خدمات آب و برق، اصل بسیار مهمی به نام حفظ تداوم کارکرد تاسیسات صنعت آب و برق همواره باید وجود داشته باشد و دستیابی به این اصل نیازمند آمادگی کامل در برابر حوادث است. 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو افزود: صنعت آب و برق دارای تاسیسات بسیار گسترده‌ای از نیروگاه و شبکه‌های آب و فاضلاب گرفته تا خطوط انتقال و توزیع است به همین دلیل حفظ تداوم خدمات در این حوزه کار بسیار پیچیده و نیازمند سازوکار گسترده می‌باشد. 

وی با تاکید بر لزوم آمادگی حداکثری در همه ابعاد گفت: اگر میزان آمادگی تجهیزات، لوازم، ماشین‌آلات و به‌خصوص نیروهای انسانی و تیم‌های عملیاتی در بالاترین سطح ممکن باشد می‌توانیم انتظار داشته باشیم که اصل تداوم خدمات استمرار یابد. 

آقابیگی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران تصریح کرد: کشور از جهت وقوع بلایای طبیعی دارای پتانسیل بالای خطرپذیری است و به عنوان مثال هر هفته حدود ۱۵۰ زلزله بالا و زیر چهار ریشتر را تجربه می‌کند از طرفی به لحاظ تغییر رژیم بارندگی، زمینه بروز خطر سیلاب نیز بالا است بنابراین آمادگی تیم‌های عملیاتی و امکاناتی که برای مقابله با بحران استفاده می‌شود باید در بالاترین و بهترین شرایط ممکن باشد. 

وی به تهدیدات دشمن اشاره کرد و گفت: چنین اقداماتی جهت کسب آمادگی سبب رسیدن به حداکثر بازدارندگی می‌شود تا دشمن نیز بداند تیم‌های اجرایی، امدادی و عملیاتی در حوزه وزارت نیرو با اجرای این رزمایش‌ها به حداکثر سطح آمادگی می‌رسند. 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با تشریح سطوح مختلف رزمایش‌ها در وزارت نیرو بیان کرد: این اقدام در سطح شرکت‌ها برای آمادگی تیم‌های داخلی، در سطح استانی با همکاری مشترک صنعت آب و برق و در سطح منطقه‌ای اجرا می‌شود. 

وی با اشاره به جزئیات رزمایش جاری گفت: در این رزمایش بیش از ۱۶۰ نفر از استان‌های لرستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان برای اجرای برنامه‌های واقعی در حوزه مدیریت بحران با شعار «تیم‌های عملیاتی با حداکثر آمادگی، آسایش حداکثری برای مردم» مشارکت داشتند. 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با تشریح سیر تکاملی رزمایش‌های بحران از تمرین‌های نظامی دوران باستان تا مدل‌های استاندارد امروزی سه هدف اصلی این اقدامات را «افزایش آمادگی»، «هماهنگی دستگاهی» و «کاهش خسارات» عنوان کرد و ادامه داد: سناریوها متناسب با تهدیدات نوین مانند آلودگی‌های زیستی به‌روزرسانی شده است. 

آقابیگی اظهار داشت: ریشه رزمایش به فعالیت‌های نظامی در دوران باستان بازمی‌گردد که در ایران، رم، یونان و چین برای حفظ آمادگی نیروها انجام می‌شد اما پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم، این مفهوم به سمت حوزه‌های غیرنظامی مانند بیمارستان‌ها، آتش‌نشانی‌ها و زیرساخت‌ها هدایت شد. 

وی افزود: هدف از این رزمایش‌ها پس از خروج از حالت نظامی، بر سه اصل مهم افزایش آمادگی، هماهنگی بین دستگاهی و کاهش خسارات استوار شده است. 

​آقابیگی با اشاره به تحولات جهانی در حوزه مدیریت بحران گفت: پس از حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، تهدیدات جدیدی مانند تهدیدات زیستی مطرح و سناریوی آلودگی آب به یکی از محورهای اصلی رزمایش‌ها در حوزه آب و فاضلاب تبدیل شد. 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو از سال ۲۰۱۰ به بعد نیز این رزمایش‌ها استانداردتر شده و سالانه با سناریوهای مختلفی از جمله مدیریت شکستگی خطوط، نشت‌یابی، آلودگی‌های شیمیایی و میکروبی، خشکسالی و آبرسانی سیار در سراسر دنیا برگزار می‌شوند. 

وی به سابقه برگزاری رزمایش در ایران اشاره و بیان کرد: در ایران نیز از سال ۱۳۷۰ با همکاری وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب برگزاری‌ها با تمرکز بیشتر بر ۲ تهدید اصلی زلزله و سیل آغاز شد چرا که ششمین کشور زلزله‌خیز و چهارمین کشور سیل‌خیز جهان است. 

آقابیگی ادامه داد: رزمایش‌ها پس از سال ۱۳۸۰ و با تشکیل سازمان پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران، منسجم‌تر و در مقیاس‌های بزرگ‌تری برگزار شدند که نمونه اخیر آن را در سطح ملی شاهد بودیم. 

وی هماهنگی سازمانی را یکی از اصلی‌ترین اهداف رزمایش‌های امروزی دانست و تاکید کرد: عملکرد یکپارچه دستگاه‌های آب، برق و توزیع برق در کنار یکدیگر، دومین هدف بزرگی است که امروز شاهد تحقق این هماهنگی هستیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب