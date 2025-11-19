دومین جشن بُلبُلخوانی باغشهر فین برگزار شد / استقبال پرشور دانشآموزان از رویداد ادبی هرمزگان
دومین جشن «بُلبُلخوانی» باغشهر فین روزهای ۲۵ و ۲۶ آبانماه با حضور گسترده دانشآموزان، خانوادهها و فعالان فرهنگی برگزار شد. این رویداد با هدف پاسداشت شعر فارسی، تقویت مهارتهای خوانش و بیان و ایجاد انگیزه ادبی در میان دانشآموزان، به همت آموزش و پرورش فین و با همراهی علاقهمندان حوزه شعر و ادبیات برگزار شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد سایبانی، دبیر جشن بُلبُلخوانی، در آیین افتتاحیه با اشاره به اهداف این برنامه گفت:جشن بُلبُلخوانی فرصتی است تا دانشآموزان شعرهای کتاب درسی را بهعنوان یک تجربه زنده و شنیداری اجرا کنند و به عمق ادبیات فارسی پی ببرند.
او با بیان اینکه برگزاری چنین رویدادهایی در باغشهر فین گامی در جهت عدالت فرهنگی است، افزود: استقبال درخشان امسال نشان میدهد فین ظرفیت تبدیل شدن به یکی از پایگاههای فعال ادبی استان هرمزگان را دارد.
داوری آثار این دوره بر عهده محمد حیدری، سامان سایبانی و فاطمه اکبری بود. داوران اجراها را براساس لحن و بیان، تسلط صوتی، ریتم، وضوح تلفظ، انتقال احساس، حضور صحنهای و توانایی ارتباط با مخاطب ارزیابی کردند.
به گفته داوران، سطح اجرای بسیاری از دانشآموزان درخشان بود و برخی عملکردها فراتر از انتظار ظاهر شد.
اعلام نفرات برتر جشن
در پایان این رویداد دو روزه، نفرات برتر معرفی شدند:
-
شیدا احمدیزاده – رتبه اول
-
سلما معتبر – رتبه دوم
-
نسا رنجبر – رتبه سوم
همچنین از مانیا مرادی، محمدصالح رنجبر و یاسمن رنجبر بهعنوان شایستهتقدیر تجلیل شد. برگزیدگان لوح تقدیر و جوایز خود را از هیئت داوران دریافت کردند.
حضور فعال دانشآموزان و همراهی خانوادهها، جشن بُلبُلخوانی را به یک گردهمایی فرهنگی اثرگذار تبدیل کرد. اجراهای متنوع و خلاقانه دانشآموزان، فضای باغشهر فین را به صحنهای سرشار از شعرخوانی و شور ادبی بدل ساخت.
برگزاری این جشن در فین، بهعنوان یکی از نقاط فرهنگی استان هرمزگان، بخشی از روند گسترش فعالیتهای ادبی از مرکز استان به دیگر شهرها ارزیابی میشود؛ روندی که زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی مناطق مختلف را فراهم میکند.
دومین جشن بُلبُلخوانی باغشهر فین با موفقیت برگزار و با استقبال چشمگیر جامعه محلی همراه شد. سازماندهندگان این رویداد ابراز امیدواری کردند که دورههای بعدی با مشارکت گستردهتر و برنامههای متنوعتر ادامه یابد و بیش از پیش به ترویج شعرخوانی و تقویت مهارتهای ادبی نسل نوجوان کمک کند.