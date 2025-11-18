خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اراک خبر داد:

توسعه همکاری‌های مشترک شهرداری و کتابخانه‌های عمومی با هدف افزایش نرخ کتابخوانی

توسعه همکاری‌های مشترک شهرداری و کتابخانه‌های عمومی با هدف افزایش نرخ کتابخوانی
کد خبر : 1715990
لینک کوتاه کپی شد.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اراک گفت: همکاری‌های مشترک شهرداری با مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی با هدف افزایش نرخ کتابخوانی شهروندان، به ویژه نسل جوان، در حال توسعه است. برنامه‌های متنوعی برای ارتقاء فرهنگ مطالعه و کیفیت‌بخشی به اوقات فراغت در دست اجرا است.

به گزارش ایلنا، وحید میرنظامی به برگزاری مسابقات در حوزه کتاب و کتابخوانی اشاره کرده و افزود: مسابقه‌های کتابخوانی با همکاری کتابخانه‌ها برگزار می‌شود و مقرر شده در تعدادی از پارک‌های سطح شهر اراک، در کنار اتاق مادر و نوزاد، اتاق کودک و کتاب نیز راه‌اندازی شود که این موضوع در حال بررسی و تصمیم‌گیری است.

وی ادامه داد: اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، در کتابخانه‌ها میز مشاوره رایگان برای ارائه خدمات مشاوره‌ای در نظر گرفته و شهرداری نیز برای تأمین منابع مالی این اقدام برنامه‌ریزی کرده است. راه‌اندازی میز مشاوره حقوقی رایگان در کتابخانه‌ها از دیگر برنامه‌هایی است که با همکاری 2 جانبه پیگیری خواهد شد.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اراک اظهار داشت: در صورت راه‌اندازی کتابخانه مرکزی اراک، برنامه‌های متعددی در راستای همکاری مشترک برای ارتقاء وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهر تعریف می‌شود که از جمله آن می‌توان به ایجاد مشاغل فرهنگی مورد توجه نسل جوان اشاره کرد.

میرنظامی تصریح کرد: کمک‌های شهرداری به کتابخانه‌های استان در 20 سال گذشته بی‌نظیر بوده است. به گونه‌ای که در سال 1400 مبلغ 30 میلیارد و 500 میلیون ریال، در سال 1401 مبلغ 50 میلیارد ریال، در سال 1403 مبلغ 70 میلیارد ریال و در سال جاری پیش‌بینی کمک 10 میلیارد ریالی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: همچنین فرهنگسراهای شهرداری احیا یا تکمیل شده و از 2 فرهنگسرا به 4 فرهنگسرای استاندارد ارتقاء یافته است. فرهنگسرای کوی علی‌ابن‌ابی‌طالب که در مرحله سفت‌کاری بود تکمیل و امروز فعال است و فرهنگسرای کوی ناصری نیز از صفر ساخته شده و اکنون فعالیت کامل دارد.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اراک اضافه کرد: در این دوره از شورای شهر، 15 زمین چمن مصنوعی بهسازی و ایجاد شده تا نسل جوان بتواند اوقات فراغت خود را به ورزش اختصاص دهد. تمامی این اقدامات با هدف کیفیت‌بخشی به اوقات فراغت مردم، به‌ویژه نسل جوان، در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب