به گزارش ایلنا، وحید میرنظامی به برگزاری مسابقات در حوزه کتاب و کتابخوانی اشاره کرده و افزود: مسابقه‌های کتابخوانی با همکاری کتابخانه‌ها برگزار می‌شود و مقرر شده در تعدادی از پارک‌های سطح شهر اراک، در کنار اتاق مادر و نوزاد، اتاق کودک و کتاب نیز راه‌اندازی شود که این موضوع در حال بررسی و تصمیم‌گیری است.

وی ادامه داد: اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، در کتابخانه‌ها میز مشاوره رایگان برای ارائه خدمات مشاوره‌ای در نظر گرفته و شهرداری نیز برای تأمین منابع مالی این اقدام برنامه‌ریزی کرده است. راه‌اندازی میز مشاوره حقوقی رایگان در کتابخانه‌ها از دیگر برنامه‌هایی است که با همکاری 2 جانبه پیگیری خواهد شد.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اراک اظهار داشت: در صورت راه‌اندازی کتابخانه مرکزی اراک، برنامه‌های متعددی در راستای همکاری مشترک برای ارتقاء وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهر تعریف می‌شود که از جمله آن می‌توان به ایجاد مشاغل فرهنگی مورد توجه نسل جوان اشاره کرد.

میرنظامی تصریح کرد: کمک‌های شهرداری به کتابخانه‌های استان در 20 سال گذشته بی‌نظیر بوده است. به گونه‌ای که در سال 1400 مبلغ 30 میلیارد و 500 میلیون ریال، در سال 1401 مبلغ 50 میلیارد ریال، در سال 1403 مبلغ 70 میلیارد ریال و در سال جاری پیش‌بینی کمک 10 میلیارد ریالی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: همچنین فرهنگسراهای شهرداری احیا یا تکمیل شده و از 2 فرهنگسرا به 4 فرهنگسرای استاندارد ارتقاء یافته است. فرهنگسرای کوی علی‌ابن‌ابی‌طالب که در مرحله سفت‌کاری بود تکمیل و امروز فعال است و فرهنگسرای کوی ناصری نیز از صفر ساخته شده و اکنون فعالیت کامل دارد.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اراک اضافه کرد: در این دوره از شورای شهر، 15 زمین چمن مصنوعی بهسازی و ایجاد شده تا نسل جوان بتواند اوقات فراغت خود را به ورزش اختصاص دهد. تمامی این اقدامات با هدف کیفیت‌بخشی به اوقات فراغت مردم، به‌ویژه نسل جوان، در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/