مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر شیراز برگزار می کند؛

رویداد استارت آپی فناوری های نوین در ارتقای فرایندهای امداد و نجات

رویداد استارت آپی فناوری های نوین در ارتقای فرایندهای امداد و نجات
رئیس اداره حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس از برگزاری رویداد استارت آپی فناورهای نوین در ارتقای فرآیندهای امداد و نجات خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس، احمدرجبی  با اعلام این خبر افزود: به‌منظور توسعه فناوری‌های کاربردی در حوزه امداد و نجات و افزایش بهره‌وری عملیات در شرایط بحرانی، رویداد استارت‌آپی فناورهای نوین در ارتقا فرایندهای امداد و نجات توسط مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر شیراز برگزار می شود.

  رجبی با بیان اینکه فناوری‌های نوین نقشی بسیار حیاتی و تعیین‌کننده در ارتقای فرآیندهای امداد و نجات در شرایط بحرانی دارند، گفت :چون در زمان وقوع حوادثی مثل زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا تصادفات گسترده، سرعت، دقت و هماهنگی عملکرد نیروهای امدادی به معنای واقعی می‌تواند میان زندگی و مرگ تفاوت ایجاد کند.

رئیس اداره حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس ،" هوشمند سازی فعالیت های جستجو و نجات" ، هوشمند سازی خدمات آموزشی امداد و نجات "، " بکارگیری فناوری های نوین در عملیات اسکان سوانح و بلایایی طبیعی"، " هوشمند سازی فعالیت های لجستیکی و مکان یابی در مدیریت بحران" و بکارگیری فناورهای نوین در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)" را از محورهای این رویداد برشمرد و عنوان کرد: علاقمندان به شرکت در این رویداد می توانند تا ۱۱ آذر ۱۴۰۴ آثار خود را از طرق درگاه :https://fars.rcs.ir ارسال کنند.

