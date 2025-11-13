سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: محورهای کندوان، هراز و سوادکوه در حال حاضر با حجم بالای خودروها مواجه هستند، اما وضعیت ترافیک به‌طور کلی روان بوده و هیچ گونه مشکلی در حرکت خودروها گزارش نشده است.

وی افزود: وضعیت جوی این جاده‌ها صاف است و سطح جاده‌ها خشک می‌باشد.

رئیس پلیس راه مازندران تأکید کرد: در حال حاضر هیچ محدودیت یکطرفه‌ای در این محورها اعمال نشده است و رانندگان می‌توانند بدون دغدغه به سفرهای خود ادامه دهند.

وی از تمامی رانندگان خواست تا با رعایت سرعت مجاز و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، ایمنی خود و دیگران را در جاده‌ها تأمین کنند.

