کشف گسترده ادوات شکار و صید غیرمجاز در شیراز
در پی گشت و کنترل‌های مستمر مأموران یگان حفاظت محیط زیست شیراز طی ۱۰ روز گذشته، مقادیر قابل توجهی تجهیزات و ادوات صید و شکار غیرمجاز کشف و ضبط شد و چندین متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز در بازرسی‌های اخیر خود موفق به کشف و ضبط ۷ قبضه اسلحه ساچمه‌زنی، لاشه پنج فرد کبک، یک فرد کبوتر وحشی، ۳۳۰ پرنده زنده‌گیری‌شده از نوع سهره، ۴۱۰۰ متر تور ماهیگیری راهبند، ۴۰ عدد گرگور و یک قایق ماهیگیری از متخلفان شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز گفت: با همکاری دستگاه قضایی و انجام گشت‌های شبانه‌روزی، عرصه را بر متخلفان تنگ خواهیم کرد تا امنیت زیستگاه‌ها و گونه‌های جانوری منطقه حفظ شود.

کامران اسلاملو، افزود: از شهروندان انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به مأموران محیط زیست اطلاع دهند تا از بروز خسارت به منابع طبیعی و تنوع زیستی پیشگیری شود.

اسلاملو با قدردانی از حمایت‌های مردمی و قضایی تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست مسئولیتی همگانی است و مشارکت مردم مهم‌ترین عامل در صیانت از طبیعت فارس به شمار می‌رود.

 

