مدیرکل صمت فارس تاکید کرد؛
با حمایت از صنایع فرآوری، خرما میتواند پیشران صادرات غیرنفتی کشور شود
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با تأکید بر ظرفیتهای گسترده فارس در تولید، فرآوری و صادرات خرما گفت: با سیاستگذاریهای هدفمند و حمایت از صنایع تبدیلی، میتوان خرما را به یکی از پیشرانهای اصلی صادرات غیرنفتی کشور تبدیل کرد.
وی افزود: حضور در چنین رویدادهایی فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندیهای استان و گسترش بازارهای صادراتی است.
مدیرکل صمت فارس در ادامه ضمن ارائه پیشنهادت اظهار داشت: برای توسعه صادرات خرما، تسریع در احیای دفتر تخصصی کالا در سازمان توسعه تجارت جهت پیگیری مصوبات میزهای ملی،ایجاد پایانه تخصصی صادرات خرما در استان فارس ، افزایش مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات خرما، تسهیل و تسریع در واردات تجهیزات، ماشین آلات و ادوات صنعت خرما جهت دارندگان پروانه بهره برداری همچنین برای توسعه صادرات خرما، باید اقداماتی همچون حذف ممنوعیت صادرات در ماه رمضان، در دستور کار قرار گیرد.
مجرب تأکید کرد: با حمایت از صنایع فرآوری و سیاستگذاریهای هوشمندانه در حوزه صادرات، خرما میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی توسعه صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود و ارزش افزوده قابلتوجهی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی ایجاد کند.
در این نمایشگاه، رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ترکیه، پاکستان، افغانستان، هند، ویتنام، قطر، روسیه و عمان نیز بهصورت وبیناری حضور یافتند و فرصتهای صادراتی خرما مورد بررسی قرار گرفت.