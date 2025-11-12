به گزارش ایلنا، کریم مجرب در جریان برگزاری هفتمین نمایشگاه خرما و میز ملی خرما در بوشهر، گفت: استان فارس با دارا بودن ظرفیت‌های قابل‌توجه در فرآوری، بسته‌بندی و صنایع تبدیلی خرما، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه صادرات غیرنفتی کشور ایفا کند.

وی افزود: حضور در چنین رویدادهایی فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های استان و گسترش بازارهای صادراتی است.

مدیرکل صمت فارس در ادامه ضمن ارائه پیشنهادت اظهار داشت: برای توسعه صادرات خرما، تسریع در احیای دفتر تخصصی کالا در سازمان توسعه تجارت‌ جهت پیگیری مصوبات میزهای ملی،ایجاد پایانه تخصصی صادرات خرما در استان فارس ، افزایش مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات خرما‌، تسهیل و تسریع در واردات تجهیزات، ماشین آلات و ادوات صنعت خرما جهت دارندگان پروانه بهره برداری همچنین برای توسعه صادرات خرما، باید اقداماتی همچون حذف ممنوعیت صادرات در ماه رمضان، در دستور کار قرار گیرد.

مجرب تأکید کرد: با حمایت از صنایع فرآوری و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه در حوزه صادرات، خرما می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود و ارزش افزوده قابل‌توجهی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی ایجاد کند.

​در این نمایشگاه، رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ترکیه، پاکستان، افغانستان، هند، ویتنام، قطر، روسیه و عمان نیز به‌صورت وبیناری حضور یافتند و فرصت‌های صادراتی خرما مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/