متخصص افزایش سرمایه، کلاهبردار از آب درآمد/٤٠ میلیارد کلاهبرداری و دستگیری زن جوان

رئیس پلیس فتا استان از شناسایی خانمی جوان که با ترفند تبلیغات دروغین در فضای مجازی و با معرفی خود به‌عنوان فردی که در زمینه سرمایه‌گذاری ارزی از تبحر بالایی برخوردار است، اقدام به کلاهبرداری از شهروند شیرازی کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ امیرحسین سلیمانی، بیان کرد: در پی شکایت مردی میانسال مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ ٤٠ میلیارد ریال، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سلیمانی ادامه داد: شاکی بیان داشت چندی پیش در فضای مجازی با فردی که خود را سرمایه‌گذار برتر در زمینه رمز ارز‌ها معرفی کرده بود، آشنا شدم و وی به بهانه سرمایه‌گذاری با سود چند برابری در کمترین زمان مبلغ ٤٠ میلیارد از من در چندین مرحله کلاهبرداری نمود.

این مقام سایبری گفت: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند متهم را مورد شناسایی قرار دهند و با هماهنگی قضایی وی را در یکی از محلات شهر شیراز دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا فارس ادامه داد: در ابتدا متهم منکر هرگونه اقدام مجرمانه شد، ولی در مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشود و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کرد.

این مقام سایبری تصریح کرد: شهروندان بهتر است به‌منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه خاطری نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیف‌های الکترونیکی خود، ابتدا دانش و آگاهی خود را بالا ببرند و هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده در فضای مجای را نخورند.

سرهنگ سلیمانی از هموطنان درخواست کرد در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند آن را از طریق وب‌سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www. fata. gov. ir و یا با شماره تلفن ٠٩٦٣٨٠ با کارشناسان ما در میان بگذارند. 

