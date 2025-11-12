متخصص افزایش سرمایه، کلاهبردار از آب درآمد/٤٠ میلیارد کلاهبرداری و دستگیری زن جوان

به گزارش ایلنا، سرهنگ امیرحسین سلیمانی، بیان کرد: در پی شکایت مردی میانسال مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ ٤٠ میلیارد ریال، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سلیمانی ادامه داد: شاکی بیان داشت چندی پیش در فضای مجازی با فردی که خود را سرمایه‌گذار برتر در زمینه رمز ارز‌ها معرفی کرده بود، آشنا شدم و وی به بهانه سرمایه‌گذاری با سود چند برابری در کمترین زمان مبلغ ٤٠ میلیارد از من در چندین مرحله کلاهبرداری نمود.

این مقام سایبری گفت: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند متهم را مورد شناسایی قرار دهند و با هماهنگی قضایی وی را در یکی از محلات شهر شیراز دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا فارس ادامه داد: در ابتدا متهم منکر هرگونه اقدام مجرمانه شد، ولی در مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشود و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کرد.

این مقام سایبری تصریح کرد: شهروندان بهتر است به‌منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه خاطری نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیف‌های الکترونیکی خود، ابتدا دانش و آگاهی خود را بالا ببرند و هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده در فضای مجای را نخورند.

سرهنگ سلیمانی از هموطنان درخواست کرد در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند آن را از طریق وب‌سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www. fata. gov. ir و یا با شماره تلفن ٠٩٦٣٨٠ با کارشناسان ما در میان بگذارند.

