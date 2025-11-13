به گزارش ایلنا، گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم معاملات روزانه در نمایشگاه‌های خودرو شیراز به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر رسیده است. کارشناسان می‌گویند کاهش قدرت خرید خانوارها، بی‌اعتمادی به ثبات قیمت‌ها و نبود سیاست روشن در بازار از عوامل اصلی این وضعیت است.

در حال حاضر بیشتر نمایشگاه‌داران تنها به نگهداری خودروها بسنده کرده‌اند و فعالیت اقتصادی مشخصی ندارند. برخی از آنان نیز به‌دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها یا هزینه‌های جاری، ناچار به تعطیلی یا تغییر شغل شده‌اند. از سوی دیگر، واردات محدود و قیمت بالای خودروهای خارجی باعث شده این بخش از بازار نیز عملاً راکد بماند.

با وجود آن‌که طی ماه گذشته قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در شیراز بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته، اما این تغییر قیمت هیچ اثری بر رونق معاملات نگذاشته است.

به گفته فعالان بازار، خریداران منتظر کاهش قیمت یا تصمیم‌های جدید دولت هستند و تمایلی به سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی ندارند.

در میان معدود معاملات انجام‌شده، خودروهای اقتصادی و میان‌رده بیشترین سهم را دارند. نمایشگاه‌داران می‌گویند اگر روند رکود به همین شکل ادامه پیدا کند، بسیاری از واحدهای صنفی توان ادامه فعالیت تا پایان سال را نخواهند داشت. کارشناسان نیز تأکید دارند تنها با ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی و ارزی می‌توان امیدی به بازگشت رونق به بازار خودرو داشت.

خرید و فروش به ندرت انجام می‌شود

معاون اتحادیه فروشندگان خودرو شیراز، از رکود بی‌سابقه در بازار خرید و فروش خودرو خبر داد و گفت: در حال حاضر معاملات خودرو بسیار محدود است و خرید و فروش به ندرت انجام می‌شود.

رستم بهروزپور در گقت و گو با ایلنا افزود: بیشتر افرادی که اقدام به خرید یا فروش خودرو می‌کنند، افراد معمولی هستند که معمولاً به‌صورت تعویضی یا با شرایط اقساطی معامله انجام می‌دهند. برخی نیز به‌دلیل نیاز مالی یا کمبود نقدینگی، به ناچار وارد معامله می‌شوند.

بهروزپور با اشاره به وضعیت خودروهای خارجی اظهار داشت: در حال حاضر خرید و فروش خودروهای خارجی بسیار کم شده و فقط در موارد معدودی انجام می‌شود. حتی نمایشگاه‌هایی که دارای خودروهای خارجی از جمله تیگو ۷ و تیگو ۸ هستند، با وجود داشتن چند خودرو در نمایشگاه، خریداری برای آن‌ها وجود ندارد.

نمایشگاه‌های خودرو مشتری ندارد

وی افزود: در شرایط کنونی، نمایشگاه‌های خودرو در شیراز پر از ماشین هستند، اما مشتری وجود ندارد. قیمت خودروها نیز در هفته‌های اخیر افزایش داشته و به‌طور میانگین بین پنجاه تا هفتاد میلیون تومان بالا رفته است. خودروهای ایرانی تقریباً نصف قیمت افزایش داشته‌اند و کارخانه‌ها نیز در همین مدت افزایش قیمت جزئی اعمال کرده‌اند.

معاون اتحادیه فروشندگان خودرو شیراز تصریح کرد: بسیاری از نمایشگاه‌داران به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها، مجبور به تعطیلی یا واگذاری محل کسب خود شده‌اند. برخی نیز پس از 5 یا 6 ماه فعالیت، پروانه خود را لغو کرده و از ادامه کار منصرف می‌شوند. تنها تعداد محدودی از نمایشگاه‌داران که ملک شخصی دارند، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

بهروزپور وضعیت بازار را «کاملاً راکد» توصیف کرد و گفت: نه خرید و فروش جدی انجام می‌شود و نه افزایش قیمت‌ها توانسته تحرکی در بازار ایجاد کند.

وی در خصوص خودروهای پرفروش در بازار فعلی گفت: در حال حاضر خودروهای پژو ۲۰۷ دنده‌ای بیشترین میزان فروش را دارند و مدل‌های اتوماتیک آن نیز در صورت موجود بودن با استقبال نسبی مواجه می‌شوند. در میان خودروهای چینی نیز مدل‌های تیگو ۷ و تیگو ۸ با قیمت‌هایی بین یک میلیارد و ٧٠٠ تا ٢ میلیارد تومان، بیشتر از سایر مدل‌ها خرید و فروش می‌شوند.

بهروزپور در پایان افزود: بازار خودرو شیراز در شرایط کنونی وضعیت خوبی ندارد و ادامه رکود، بسیاری از فعالان صنف را با چالش جدی مواجه کرده است.

انتهای پیام/