به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا گلپایگانی روز سه‌شنبه بیستم آبان ماه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری لرستان با اشاره به مصوبه جدید ستاد ملی بازآفرینی شهری، بر ضرورت ایجاد ساختارهای تخصصی بازآفرینی در شهرداری‌ها تاکید کرد و گفت: شهرداری‌هایی که دارای واحد یا اداره بازآفرینی هستند، در اجرای طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری عملکرد موفق‌تری دارند.

وی افزود: استان‌های کشور از جمله لرستان باید با توجه بیشتری نسبت به شناسایی این محلات پیگیری و مناطق بحرانی را برای انجام اقدامات عاجل معرفی کنند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه توسعه محلات باید مبتنی بر شناخت دقیق میدانی و مطالعات کارشناسی باشد، از شهرداران خواست دفاتر توسعه محلی را در شهرهای خود فعال کنند.

گلپایگانی با اشاره به سکونت حدود ۲۰ میلیون نفر در ۱۷۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد کشور افزود: هزینه‌های خدماتی این دفاتر با کمک شرکت بازآفرینی شهری تامین خواهد شد و نیمی از هزینه انتخاب مشاور برای دفاتر محلی نیز از محل اعتبارات بازآفرینی پرداخت می‌شود.

وی از مصوبه اخیر ستاد ملی بازآفرینی درخصوص ساختار بازآفرینی در شهرداری‌ها خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه و با موافقت سازمان اداری و استخدامی، شهرداری‌هایی که دارای حداقل ۱۰۰ هکتار بافت فرسوده و پروژه‌های عمرانی فعال باشند، می‌توانند سازمان، اداره یا واحد بازآفرینی تشکیل دهند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به تجربه موفق شهر تهران در قالب سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: شهرهایی که دارای ساختار مشخص برای بازآفرینی هستند، عملکرد بسیار بهتری در این حوزه دارند، پیچیدگی مسائل بازآفرینی ایجاب می‌کند که شهرداری‌ها دارای واحدی مستقل و پیگیر در این زمینه باشند.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم اجرای پروژه‌های باکیفیت در محلات هدف بازآفرینی اظهار داشت: در حوزه بهسازی کوچه‌ها، هر میزان قیر مورد نیاز استان لرستان تامین خواهد شد، مشروط بر آنکه پروژه‌ها در پهنه‌های هدف بازآفرینی اجرا و زیرسازی آن‌ها به‌صورت اصولی انجام شود چراکه کیفیت در کارهای زیربنایی، سرمایه‌گذاری برای آینده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: رویکرد اصلی بازآفرینی شهری، توانمندسازی مبتنی بر ظرفیت‌های درون محله، برنامه‌ریزی از پایین به بالا و اقدام مشترک میان دستگاه‌ها است.

گلپایگانی ادامه داد: نخستین گام در هر طرح بازآفرینی شناسایی ظرفیت‌های درون منطقه، شهر یا محله و سپس بارور کردن این ظرفیت‌ها است اما حوزه بازآفرینی صرفا پروژه‌محور نیست و به توانمندسازی همه جانبه و نهادهای متولی از جمله شهرداری‌ها و مدیرانی نیاز دارد که در خط مقدم اجرای برنامه‌ها باشند.

وی بیان کرد: شناختی که مدیران محلی و فعالان محله از میدان و پایگاه فعالیت خود دارند به مراتب دقیق‌تر و کارآمدتر از شناخت‌های سطح کلان است که اگر این شناخت محلی با حمایت نهادهای ملی و برنامه‌های بازآفرینی هماهنگ شود نتیجه آن منجر به شکوفایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با تاکید بر ضرورت انجام اقدام مشترک میان نهادها اضافه کرد: دهه ۸۰ برخی بافت‌های مسئله‌دار کشور با حمایت بانک جهانی مورد مطالعه و مداخله قرار گرفتند که این تجربه نشان داد اقدام مشترک می‌تواند از انجام کارهای موازی و گاه خنثی‌کننده جلوگیری کند.

وی یادآور شد: نهادهای مختلف به صورت موازی عمل می‌کنند که گاهی نتیجه کارها را خنثی می‌سازد و به همین دلیل لازم است دستگاه‌های مختلف برنامه اقدام مشترک تدوین کنند و سهم هر یک را مشخص نمایند تا منابع و تلاش‌ها هم‌راستا شود.

گلپایگانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت دفاتر توسعه محلی افزود: تصمیم‌گیری صرفا از بالا به پایین و نادیده گرفتن ارزیابی محلی، منجر به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در بافت‌های شهری می‌شود بنابراین ورود فعالانه شهرداری‌ها و تقویت نقش مردم در مدیریت محله الزامی است چراکه وقتی مدیریت شهری و نهادهای متولی به میدان بیایند و نقش مردم و ظرفیت‌های محلی را تقویت کنند، روند بازآفرینی قابل تسریع و پایدار خواهد بود.

