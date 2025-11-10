رییس دادگستری اصفهان:
قوانینِ برخورد با دلالی به درستی اجرا نمیشود
رییس کل دادگستری اصفهان گفت: قوانین مربوط به دلالی و شیوه برخورد صحیح با این چالش همیشگی، بدرستی در کشور اجرا نمیشود و همین موضوع عرصه را برای سوءاستفاده سودجویان فراهم آورده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، حجتالاسلاموالمسلمین اسدالله جعفری در نشست اقتصاد مقاومتی استان در داگستری اصفهان افزود: رسیدگی به این موضوع باید در اولویت تصمیمگیریهای اقتصادی کارگزاران قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: دلالی از مشکلات اقتصاد کشور است که هم باعث تورم افسارگسیخته میشود هم به معیشت مردم و تولیدکنندگان آسیب میزند.
رییس دستگاه قضایی اصفهان گفت: نبود شفافیت در فعالیتهای اقتصادی و متعاقب آن فرار مالیاتی برخی افراد، شرکتها و نهادها، یکی دیگر از چالشهای مبتلابه کشور است که مسوولان باید بصورت جدی و قاعدهمند برای رفع آن بکوشند.
وی بر ضرورت تشکیل کمیتهای متشکل از نمایندگان دستگاههای قضایی، اجرایی و نظارتی بهمنظور اتخاذ تدابیر کارآمد در موضوع برخورد با فرارهای مالیاتی و حمایت از واحدهای تولیدی و وصول مالیات منصفانه از آنان تاکید کرد.
حجتالاسلام جعفری درباره مدیریت حاملهای انرژی بویژه راهکارهای قطع نکردن گاز واحدهای تولیدی استان در ایام سرد سال نیز تصریح کرد: اداره گاز باید برنامه پیشنهادی خود را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه کند تا با تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان، این موضوع بصورت دقیق بررسی و تصمیمات مُقتضی اتخاذ شود.