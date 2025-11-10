بیش از ۲۰ هزار برگ معاینه فنی در چهارمحال و بختیاری صادر شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین مالکی صبح امروز در بازدید از مراکز معاینه فنی استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صدور معاینه فنی نقش مؤثری در افزایش ایمنی ناوگان، کاهش آلایندگی و پیشگیری از سوانح دارد و این مهم با حساسیت و نظارت دقیق در استان دنبال می‌شود.

وی افزود: در سال جاری بیست هزار و ۲۲۰ برگ معاینه فنی برای انواع وسایل نقلیه در استان صادر شد و ۵۷ مورد بازدید کارشناسی از مراکز معاینه فنی انجام شد.

مالکی همچنین به اقدامات اجرایی و آموزشی در حوزه ایمنی اشاره کرد و گفت: در راستای پیشگیری از تخلفات، ۱۷۰ مورد اضافه‌تناژ شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی شد و برای تردد ناوگان دو هزار و ۳۶۰ برگ پروانه ترافیکی صادر شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح‌های گسترده آموزشی نیز خبر داد و بیان کرد: برای ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش رفتارهای پرخطر، تاکنون ۵۰۰ نفر از راکبان موتورسیکلت ۵ هزارنفر از دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه، ۱۵۰ راننده ادوات کشاورزی، ۲۰۰ راننده وانت‌بار و ۱۰۰ راننده حمل مواد خطرناک آموزش‌های تخصصی ایمنی دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: در ایام اربعین نیز برای حفظ ایمنی سفرهای برون‌شهری، ۴۰۰ مورد بازدید از ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری انجام شده است.

مالکی در پایان با تأکید بر تداوم برنامه‌های آموزشی و نظارتی گفت: حفظ جان مردم و ارتقای ایمنی تردد در جاده‌ها خط قرمز راهداری است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

