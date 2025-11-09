خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

62 هزار هکتار از اراضی زراعی استان قزوین شناسه‌دار شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از شناسه‌دار شدن بیش از 62 هزار هکتار از اراضی زراعی این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین،  فرامرز حریری‌مقدم با اعلام این خبر گفت: از مجموع 159 هزار و 296 هکتار اراضی که برای شناسه‌دار شدن درخواست ثبت شده‌اند، تاکنون 62 هزار و 626 هکتار از اراضی زراعی استان شناسه‌دار شده‌اند و بررسی مابقی درخواست‌ها نیز در دست انجام است.

وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد شناسه استاندارد و دقیق برای اراضی کشاورزی عنوان کرد و افزود: این اقدام با هدف شفاف‌سازی فرآیند کاشت، داشت و برداشت محصولات، تسهیل نظارت، و ارتقای توان رقابتی محصولات زراعی استان در بازارهای داخلی و بین‌المللی انجام می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: شهرستان آوج با 23 هزار و 34 هکتار بیشترین سطح اراضی شناسه‌دارشده را به خود اختصاص داده و شهرستان آبیک با 62 هزار و 536 هکتار بیشترین تعداد درخواست برای شناسه‌دار کردن اراضی کشاورزی را ثبت کرده است.

حریری‌مقدم با تأکید بر لزوم نظارت دقیق، پایش مستمر و تسریع در فرآیند بارگذاری اطلاعات اراضی کشاورزی در سامانه طرح، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح ضمن افزایش شفافیت و قابلیت رهگیری محصولات، امکان بررسی سلامت و استانداردسازی تولید را فراهم کرده و زمینه‌ساز رقابت‌پذیری بیشتر در بازارهای جهانی خواهد بود.

وی در پایان افزود: اجرای طرح شناسه‌دار کردن اراضی کشاورزی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و افزایش ارزش افزوده محصولات زراعی و باغی استان قزوین دارد.

