به گزارش ایلنا از قزوین، فرامرز حریری‌مقدم با اعلام این خبر گفت: از مجموع 159 هزار و 296 هکتار اراضی که برای شناسه‌دار شدن درخواست ثبت شده‌اند، تاکنون 62 هزار و 626 هکتار از اراضی زراعی استان شناسه‌دار شده‌اند و بررسی مابقی درخواست‌ها نیز در دست انجام است.

وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد شناسه استاندارد و دقیق برای اراضی کشاورزی عنوان کرد و افزود: این اقدام با هدف شفاف‌سازی فرآیند کاشت، داشت و برداشت محصولات، تسهیل نظارت، و ارتقای توان رقابتی محصولات زراعی استان در بازارهای داخلی و بین‌المللی انجام می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: شهرستان آوج با 23 هزار و 34 هکتار بیشترین سطح اراضی شناسه‌دارشده را به خود اختصاص داده و شهرستان آبیک با 62 هزار و 536 هکتار بیشترین تعداد درخواست برای شناسه‌دار کردن اراضی کشاورزی را ثبت کرده است.

حریری‌مقدم با تأکید بر لزوم نظارت دقیق، پایش مستمر و تسریع در فرآیند بارگذاری اطلاعات اراضی کشاورزی در سامانه طرح، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح ضمن افزایش شفافیت و قابلیت رهگیری محصولات، امکان بررسی سلامت و استانداردسازی تولید را فراهم کرده و زمینه‌ساز رقابت‌پذیری بیشتر در بازارهای جهانی خواهد بود.

وی در پایان افزود: اجرای طرح شناسه‌دار کردن اراضی کشاورزی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و افزایش ارزش افزوده محصولات زراعی و باغی استان قزوین دارد.

